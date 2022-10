Ophef rond Nederlands tv-programma ‘Spoorloos’: ‘teruggevonden’ families van deelnemers zijn onjuist

TVOphef bij onze noorderburen: misdaadjournalist Kees van der Spek heeft een groot schandaal blootgelegd rond het Nederlandse televisieprogramma ‘Spoorloos’. Daarin gaan de makers op zoek naar vermiste familieleden van deelnemers. Maar daarbij zijn in het verleden blijkbaar enkele ernstige fouten gemaakt. Want maar liefst drie deelnemers werden in Colombia aan de verkeerde familie gekoppeld. Andere dossiers uit het programma worden nu ook herbekeken.

Het programma ‘Spoorloos’ heeft nog maar net een nieuw seizoen afgetrapt en het ligt al onder vuur vanwege fouten uit het verleden. Zo heeft misdaadjournalist Kees van der Spek een schandaal blootgelegd omtrent mismatches van het programma, nadat enkele voormalige deelnemers argwaan begonnen te krijgen.

Barbara Quee, die in 2005 deelnam aan het Nederlandse televisieprogramma, getuigt over zo’n foute match. Tijdens haar deelname aan het programma werd gesteld dat haar biologische moeder was gevonden, maar dat de vrouw weigerde Barbara te ontmoeten omdat ze zogezegd in de problemen was geraakt en moest onderduiken voor criminelen. “Ik begon er meteen al een beetje aan te twijfelen”, vertelde Barbara bij de Nederlandse talkshow ‘Jinek’. “Wat een apart verhaal ook. Heel gek dat ‘Spoorloos’ je moeder heeft gevonden, maar ze heeft geen vaste woon- en verblijfplaats. En je kan haar niet ontmoeten.” Barbara kreeg ook nooit foto’s te zien. “Ik heb daar contact over gehad met ‘Spoorloos’, want dat is toch iets tastbaars waarnaar ik op zoek was.” Er werd toen aangegeven dat er geen foto’s waren gemaakt omdat haar moeder te bang zou zijn geweest. In 2018 uitte een vriendin haar twijfels bij Barbara. Ze zag bepaalde details die niet klopten en die niet overeenkwamen met de adoptiepapieren.

Verder had Quee ook contact met een jongen die herenigd zou worden met zijn zus. Maar dat bleek uiteindelijk zijn zus helemaal niet te zijn. Dat was niet via ‘Spoorloos’, maar via een andere organisatie. Desalniettemin had zowel ‘Spoorloos’ als de organisatie van de jongen dezelfde contactpersoon in Colombia ingehuurd om hun vermiste familie te vinden: Edwin Vela.

“Dat is iemand die buiten beeld het onderzoek doet”, vertelde Van der Spek. “Zo werken veel programma’s in het buitenland, die gebruiken fixers om dingen uit te zoeken. Hij is iemand op wie je blind moet kunnen vertrouwen. Maar hij bleek iemand te zijn op wie je niet moet vertrouwen.” De misdaadjournalist gaf ook aan dat “Vela aan zestien zaken van ‘Spoorloos' heeft meegewerkt”. Van der Spek vertelt ook dat ‘Spoorloos’ tot 2010 gebruik heeft gemaakt van de diensten van Vela. Vanaf 2017 werd zijn hulp weer incidenteel gevraagd. “Maar ik denk dat dat nu klaar is”, zegt hij.

Reactie van programmamakers

De omroep zegt geschrokken te zijn door de bevindingen van Van der Spek. “We maken al ruim dertig jaar ‘Spoorloos’ en weten als geen ander hoe belangrijk het is om te weten waar je vandaan komt”, staat in de verklaring van KRO-NCRV.

Van der Spek beklemtoonde maandag in ‘Jinek’ dat hij niet twijfelde aan de goede intenties van ‘Spoorloos’. "Ik ga ervan uit dat ‘Spoorloos’ goede dingen wil doen. Maar de vraag wat je identiteit is, is zo wezenlijk voor geadopteerde mensen dat ik hier als journalist in moest duiken.”

