Ophef nadat Natalia in ‘The Voice’ “fuck die pilletjes” zegt tegen kandidaat met ADHD: “Ik neem er geen woord van terug”

TV Tweede seizoen van ‘Over de oceaan’ vanaf 26 december te zien op Streamz

‘Over de oceaan’ is terug van weggeweest. Het tweede seizoen van de reeks is vanaf 26 december te zien op Streamz. Ook nu stappen zes bekende Vlamingen aan boord van een zeiljacht om de Atlantische Oceaan over te varen.

7 december