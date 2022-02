Op wandel in de thuisbasis van de Planckaerts: “Ze geven ons dorp zijn aanzien terug”

Lurcy-Lévis is ook in het nieuwe seizoen het vaste decor van 'Château Planckaert'. Het dorp ligt op de grens van de Loirestreek, in het midden van Frankrijk, op zo'n 700 kilometer van Brussel. “Als ik hier ben, mis ik de Ardennen niet”, zegt Eddy terwijl hij ons een rondleiding geeft en de plaatselijke middenstand toont. Die beperkt zich tot een bakker, mini-supermarkt, apotheek, slager, tabac-presse, een kapper en twee bars. Op maandag leeft het dorp wel wat op, want dan is er de wekelijkse markt.