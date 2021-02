Op ronde met humor als medicijn in ‘Dag Dokter’

TV Laura Tesoro wordt vijfde coach in ‘The Voice’: afvallers maken toch nog kans op de liveshows

6:13 Verrassing in het nieuwe seizoen van 'The Voice van Vlaanderen'. Laura Tesoro (24) wordt de vijfde coach in de talentenjacht. In de onlinereeks 'The Voice Comeback Stage' begeleidt ze afgevallen en afgewezen kandidaten tot aan de liveshows. "Deze rebelse manier van coachen, een beetje meer in de schaduw, ligt me perfect."