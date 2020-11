Op kraambezoek bij de witte neushoorns en de panda’s van Pairi Daiza

TV Micha Marah over haar band met Sandra Kim: "Ik had haar meteen herkend"

13 november Het is 3 mei 1986. Een Waals meisje in het Noorse stadje Bergen. Ze is pas 13. Eigenlijk te jong om te mogen deelnemen aan het Eurovisiesongfestival. Sandra Kim lijkt zo klein op dat enorme podium, Maar hoe klein ook, ze wint het Songfestival met ‘J’aime la vie’. De éérste keer dat ons land dit presteert. En de laatste tot nog toe, weten we intussen.