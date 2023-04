“Op één week tijd donderde ik van de hemel naar de hel”: ‘#LikeMe’-sterren over hun hoogte- en dieptepunten

TV GEZIEN? ‘Wie zoekt die wint’: “En plots zag je een zorgzame moeder transforme­ren tot een bezeten geldgraai­er”

Hoe ver gaat de Vlaming om 100.000 euro extra op de bankrekening te kunnen zetten? Heel ver, zo bleek uit de eerste aflevering van het VTM-programma ‘Wie zoekt die wint’. In een halfuur tijd moest een gezin daar op zoek naar geld dat door ‘verstop-experts’ werd weggemoffeld in hun woning. Een lastige queeste, onder de olijke begeleiding van Jens Dendoncker. Zorgde de aanwezigheid van de “Tom Cruise van VTM” ook voor topentertainment? Of was dit reality-vehikel een brug te ver? “Jens Dendoncker komt met alles weg. Zelfs met presenteren in een schapenkostuum.”