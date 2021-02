Op deze manier zal Kim Cattrall uit de ‘Sex and the City’-reboot geschreven worden

In een interview met TV Line vertelde Casey Bloys, die als Chief Content Officer voor HBO Max werkt, hoe Samantha precies uit de reeks zal worden geschreven. Fans van ‘Sex and the City’ hadden zelf al een aantal theorieën bedacht. Zo dacht een grote groep dat het personage van Kim Cattrall zou sterven in de reboot. Zo’n dramatische plannen hebben de makers echter niet. “Net zoals in het echte leven heb je vriendschappen die komen en gaan. Volgens mij is het een hele goede indicatie van wat er zich in real life voordoet”, aldus Bloys.