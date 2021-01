Op date met Vlaamse ‘Tarzan’ Diaz? MTV organiseert datingshow met sterren uit ‘Ex on the Beach: Double Dutch’

Als je single bent en 18 jaar of ouder, maak je kans op een afspraakje met een van de voormalige kandidaten van ‘Ex on the Beach’. Mits je een oogje op een van hen hebt, natuurlijk. De deelnemende kandidaten van ‘Daten met een Ex’ zijn Harrie, Ayla, Nicole, Renan, Lakeisha en Diaz. Voor die laatste, die ook wel eens de Vlaamse Tarzan wordt genoemd, is het al de tweede keer dat hij na ‘Ex on the Beach' deelneemt aan een datingshow. In 2019 was hij op VIJF nog te zien in het programma ‘Celebs go Dating’.