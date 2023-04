Op bezoek in het atelier van ‘The Masked Singer’-stylistes Annick en Amke: “Johnny Logan hebben we echt wel gemarteld”

TV RECENSIE. ‘The Power’: “Vrouwen die mannen elektrocu­te­ren met hun vingers? Genoeg vonken voor een knetterend tv-vuur­tje”

Who runs the world? Als het aan Beyoncé ligt dan zijn vrouwen al lang heer en meester van het universum, maar in realiteit zijn het nog altijd hun mannelijke evenknieën die het nog ‘t meest voor het zeggen hebben. In de nieuwste Prime Video-reeks ‘The Power’ met Toni Collette dreigt die machtsstructuur onherroepelijk te kantelen wanneer tienermeisjes plotseling de kracht oogsten om mannen te elektrocuteren met hun vingertoppen. Of dit dodelijke fingerspitzengefühl een goede geleider is voor een emotioneel verhaal? Of daarvoor toch wat kilowatt mist? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.