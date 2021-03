Ook Urbanus, Natalia, Raymond en De Mens in muzikaal VTM-programma 'The Best Of'

Eerder konden we al meegeven dat hetzelfde gebeurt met de muziek van De Kreuners, Axelle Red, de betreurde Luc De Vos van Gorki en Dimitri Vegas & Like Mike. "Ik vind het heel tof dat ik nog bij 'the best of' hoor. Ik dacht dat ik hoger zou scoren bij 'the worst of'", reageert een blij verraste Urbanus. "Ik ben de artiesten dankbaar dat ze dit willen doen om mij 'in een vaas te zetten'."