Ook Rani De Coninck, Julie Colpaert en Lisa Smolders in ‘De Allerslimste Mens’

TVDit jaar is een speciaal jaar voor ‘De slimste mens ter wereld’. Alle toppers van de voorbije seizoenen komen terug om onder elkaar uit te vechten wie nu echt ‘De allerslimste mens ter wereld’ is. Stukje bij beetje komen we te weten wie de deelnemers zijn.