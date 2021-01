Ook oude bekenden duiken op: eerste details over nieuwe ‘Lord of the Rings’ uitgelekt

TVGoed nieuws voor alle kijkers die wachten op de nieuwe ‘The Lord of the Rings’-reeks, een productie van Amazon voor hun eigen streamingdienst Prime Video. Nu de officiële samenvatting van de serie is uitgelekt en opgedoken via fansite TheOneRing.net, raken steeds meer details bekend over de verhaallijn en de personages uit de reeks.

Volgens de officiële samenvatting hebben de makers weer heel wat avonturen in Middle-Earth in petto voor de kijkers. Zo staan er in de beschrijving een aantal locaties uit de reeks vermeld: de personages zullen al zeker naar de Misty Mountains, Lindon en Númenor trekken in het verhaal.

“De komende reeks van Amazon Studios brengt de heldhaftige legendes uit de fabelachtige Second Age van Middle-Earth naar het scherm”, zo luidt de samenvatting. “Het epische drama speelt zich duizenden jaren voor de gebeurtenissen uit ‘The Hobbit’ en ‘The Lord of the Rings’ af. De serie neemt kijkers mee naar een tijd waar grote krachten werden gemaakt, koninkrijken groeiden naar uitzonderlijke hoogtes, maar ook omvielen en waar onverwachte helden werden beproefd. Hoop was bijna vervlogen en de grootste vijand uit de wereld van Tolkien dreigt de wereld onder te dompelen in duisternis.”

De samenvatting gaat verder: “De reeks begint op het moment dat het vredig is en volgt een cast van nieuwe en bekende personages. Deze groep gaat de strijd aan met een gevreesd kwaad dat weer in Middle-Earth verschijnt. Van de duistere dieptes in de Misty Mountains, naar de majestueuze bossen van elfenstad Lindon tot aan het adembenemende koninkrijk Númenor en de uiterste hoeken van de landkaart. Deze koninkrijken en personages zorgen voor een nalatenschap dat nog jaren zal blijven bestaan.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm De opnames voor het eerste seizoen van de nieuwe Amazon-serie over The Lord of the Rings moeten nog beginnen, maar de ontwikkelaar heeft nu al een tweede seizoen aangekondigd. Dat meldt Deadline. © ANP Kippa

Bekende acteurs?

Amazon Studios heeft inmiddels zo’n 20 namen toegevoegd aan de cast van de nieuwe ‘Lord of the Rings’-serie. Onder anderen de Britse komiek Lenny Henry en Peter Mullan, bekend van ‘Ozark’ en ‘Westworld’, spelen een rol. De cast bestaat gedeeltelijk uit een groep lokale acteurs uit Nieuw-Zeeland, waar de serie wordt opgenomen. De rest komt uit Australië, Sri Lanka, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Details over de rollen zijn niet bekendgemaakt.

Het gaat concreet om Lenny Henry, Peter Mullan, Lloyd Owen (‘You’, ‘Me and the Apocalypse’), Augustus Prew (‘Pure Genius’), Peter Tait (‘The Lord Of The Rings’), Benjamin Walker (‘Abraham Lincoln: Vampire Hunter’), Cynthia Addai-Robinson (‘Arrow’, ‘Power’) en Simon Merrells (‘Spartacus: War of the Damned’), net als Maxim Baldry, Ian Blackburn, Kip Chapman, Anthony Crum, Maxine Cunliffe, Trystan Gravelle, Thusitha Jayasundera, Fabian McCallum, Geoff Morrell, Alex Tarrant, Leon Wadham en Sara Zwangobani.

Momenteel wordt het eerste seizoen gedraaid na een onderbreking vanwege de coronacrisis. Hoewel de eerste reeks nog niet eens af is, werd eerder dit jaar al een tweede seizoen aangekondigd. Amazon wist in 2017 de wereldwijde tv-rechten van ‘Lord of the Rings’ te bemachtigen. Het bedrijf van miljardair Jeff Bezos richt zich steeds meer op het maken van series die een internationaal publiek moeten aanspreken, om zo streaminggigant Netflix uiteindelijk naar de kroon te kunnen steken.

LEES OOK: