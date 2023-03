Ook op zijn 96ste zorgt Sir David Attenborough nog voor controverse: nieuwe reeks ‘Wild Isles’ roept op om natuur beter te beschermen

TV Acteur Wim Willaert over de tragische laatste jaren van zijn vader: “Papa nam m’n hand vast, maar of hij me nog herkende...”

“Ik noem hem een wezen. Mijn papa is mijn papa niet meer.” Acteur Wim Willaert (55) heeft niet de gewoonte diep in zijn ziel te laten kijken, maar in ‘Viva La Feta’ zorgde hij wel voor pakkende tv-momenten met een getuigenis over zijn inmiddels overleden vader André. “Dementie is zo’n vreselijke ziekte...”