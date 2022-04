Ook Nederlandse versie van ‘De verraders' zorgt voor ophef: “Ik vind dit misselijkmakend”

TV Niet alleen bij ons , maar ook in Nederland zorgt ‘De verraders’ voor heel wat ophef. Zo is deelneemster Esmée van Kampen, een zangeres en actrice, woest op de makers van het programma, omdat ze vindt dat ze verkeerd is neergezet. Na de uitzending van de meest recente aflevering werd de zangeres via de sociale media hard aangepakt door kijkers, en dat pikt Van Kampen niet.

“Het doet mij werkelijk verdriet dat er gekozen is voor een bepaalde ‘edit’ van mij binnen de tweede aflevering van ‘De verraders’ en een ander in bescherming werd genomen”, reageert Van Kampen via Instagram op de ontstane ophef. Het ging er tijdens die tweede uitzending dan ook heftig aan toe: deelnemer Steven Brunswijk, een Nederlands cabaretier, had vorige week verteld over het overlijden van zijn moeder en daar had Esmée van Kampen klaarblijkelijk nog iets over te zeggen. “Ik vond het zo laag wat Stefano (één van de andere deelnemers, red.) net suggereerde. Dat jij mogelijk een verrader zou zijn en dat je de speech over je moeder zou inzetten als een soort empathie.”

Daarmee leek het alsof Van Kampen een roddel verspreidde om Stefano in een verkeerd daglicht te stellen. In de auto reageerde Brunswijk vol ongeloof. “Dat is echt laag. Ik word daar giftig om”, zei de cabaretier, die Stefano later confronteerde met zijn zogezegde uitspraak. Maar die ontkende, waarna de kijkers van ‘De verraders’ vonden dat Esmée de ‘evil genius’ was van het programma.

Volledig scherm De Instastory van Esmée van Kampen. © Instagram

‘Klokkenluider’

Onterecht, stelt zij nu resoluut op Instagram. “Mij neerzetten als iemand die de dood van iemands geliefde inzet als een bepaald ‘middel’ binnen het spel is echt walgelijk en is het tegenovergestelde van wie ik ben en waar ik voor sta. Ten tijde van de opnames heb ik afscheid moeten nemen van mensen in mijn directe omgeving die kwamen te overlijden, waarvan ik één dierbare kort erna verloren heb. Je kunt dus begrijpen dat mijn tolerantie richting de kwestie non-existent was en dé reden waarom ik gefungeerd heb als ‘klokkenluider’.”

Van Kampen kreeg naar aanleiding van de gebeurtenissen in deze aflevering veel negatieve reacties. “Ik ben het hartstikke zat dat ‘wij’ als bekende Nederlanders alles wat over ons geschreven, ge-edit of naar ons geuit wordt zomaar moeten slikken. Dit is geen kattenpis, het doet mij pijn omdat ik hier niet verantwoordelijk voor was, maar het helaas nu wel zo lijkt. Ik vind het misselijkmakend.”

Té persoonlijk gespeeld

Esmée van Kampen laat op Instagram ook weten te hopen dat “de persoon in kwestie die ik toen heb aangesproken binnen het programma ooit de verantwoordelijkheid op zich neemt en toegeeft dat het spel op dát moment te persoonlijk gespeeld werd.”

Een woordvoerder van RTL 4, de zender die het programma in Nederland uitzendt, heeft inmiddels ook gereageerd en zegt dat “RTL het gezien heeft en in goed contact staat met Esmée”.

