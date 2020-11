Ook Nederland gaat overstag: eigen versie van VTM-programma ‘Cupido Ofzo’ in de maak

In ‘Cupido Ofzo' proberen Ruth en Karen om acht mensen met een beperking of stoornis aan een relatie te helpen. Ze stippelen dates op maat uit en staan de kandidaten bij tijdens het proces. Ook SBS6 gaat een gelijkaardige show maken, die gebaseerd is op ‘Cupido Ofzo’, “een nieuwe tv-hit uit België”, klinkt het. De zender werkt daarvoor samen met de Nederlandse Vereniging voor Autisme. Wie de show gaat presenteren, is nog niet bekendgemaakt. Het programma zal ergens in 2021 te zien zijn bij SBS6.

Bij ons is er vanavond alweer een nieuwe aflevering van ‘Cupido Ofzo’. Daarin gaat Hanne op zoek naar de liefde.

De 22-jarige Hanne valt alvast in de smaak bij Ruth en Karen. “Wat een topwijf”, klinkt het enthousiast. “Wat een goede humor. En ze is ook echt een meisje-meisje: iemand die bezig is met haar uiterlijk en er goed wil uitzien.” Maar Hanne is natuurlijk ook op zoek naar de liefde: “Ik doe mee omdat ik iemand in mijn leven wil", legt ze uit. “Door mijn beperking is dat niet zo simpel. We gaan niet uit zoals de anderen. Met dit programma hoop ik om een dekseltje te vinden dat op mijn potje past."

Hanne vertelt hoe ze als tiener een zwaar ongeval had. “Ik zat in het eerste middelbaar en dan heb ik een ongeval gehad. We zijn landbouwers thuis en mijn ouders waren achteraan in de loods aan het werken. We hebben een quad en daarop was ik met mijn broer aan het rijden. Mijn ouders hebben de quad en mijn hoofd tegen de paal gehoord. Ze zijn allebei naar buiten gelopen. Mijn papa heeft me van de quad gehaald. Ik bloedde als een ‘tuinslang uit mijn hoofd’. Mijn mama heeft me gereanimeerd. Dankzij haar ben ik er nog.” Hanne heeft twee maanden in coma gelegen, waarna een lange en zware revalidatie volgde. “Ik denk niet meer zo heel veel meer aan de tijd voor mijn ongeval", geeft ze toe. “Want het doet mij wel pijn om te denken dat het vroeger anders was.”

