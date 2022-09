Ook mediaminister Dalle kritisch voor VRT-reeks 'Fire’: “Niet het soort gedrag dat we willen voorspiegelen aan jongeren”

TV RECENSIE. ‘The Sandman’: “Zo meeslepend als drijfzand”

Al drie weken staat ie op nummer één in België en daar zal de extra aflevering die Netflix stiekem op de fans losliet zeker voor iets tussen zitten. ‘The Sandman’, de langverwachte fantasyreeks over de heerser van de dromenwereld Morpheus en gebaseerd op de stripboeken van Neil Gaiman, doet wat velen decennialang voor onmogelijk hielden: de weidse fantasiewereld van de boeken fascinerend op het kleine scherm toveren. Maar of het succes van de reeks ook in het slaapzand geschreven staat? Of deze droom toch wat bedriegt? Evelien Delgouffe zoekt het in onze ‘Kijkgids’ voor u uit.

30 augustus