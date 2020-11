Ook Koningin ‘ontmaskerd’? Sandra Kim, Loredana en Dana Winner beweren dat ze meedoen aan ‘The Masked Singer’

Sandra Kim is dé hoofdverdachte. Zij laat in een video weten hoe het zit: “De Koningin is een professionele zangeres, en ik ook! De Koningin heeft een Frans accent en - jullie horen het - ik ook! En dit is de ultieme tip: ik bén de Koningin.”

Maar ook Loredana zegt dat zij de enige echte Koningin is. “Ik ben lang onder de radar kunnen blijven, maar de laatste weken hadden jullie het toch wel door: ja, ik ben de Koningin. Ik wil iedereen vooral bedanken voor alle mooie complimenten en de leuke berichtjes. Je zal waarschijnlijk denken: Loredana? Een Frans accent? Maar een koningin verklapt nooit al haar geheimen...”

Tot slot is er ook nog Dana Winner. “Waarde landgenoten, dit is uw Koningin die u toespreekt. Dat was echt nog eens plezant de afgelopen maanden. Koningin spelen was echt de rol van mijn leven. Een fantastisch gevoel om in dat pak te kruipen zonder dat iemand je ziet. Dat Franse accent: zalig gewoon om één te worden met dat personage.”

Wie Koningin écht is, dat ontdekken we vrijdagavond tijdens de finale van ‘The Masked Singer’. Aflevering gemist? Dan kan je die bekijken via VTM GO.