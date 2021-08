Ook deze drie Vlaamse B&B-uitbaters beleven hun droom in het buitenland en gaan op zoek naar de liefde

TVIn de Vlaamse versie van de Nederlandse tv-hit ‘B&B Vol Liefde’ - de naam is nog een werktitel - gaan zes B&B-uitbaters, die als God in Frankrijk leven, op zoek naar het laatste, ontbrekende puzzelstuk om hun buitenlandse droom compleet te maken: de liefde. Om daar iets aan te doen, start VTM binnenkort met de opnames van dat nieuwe datingprogramma. Maak hieronder kennis met alle kandidaten.

Na de ambitieuze Arno (30), dierenvriend Stephanie (40) en enthousiasteling Isabel (57) zijn met de bedreven Nicolas (26), levensgenieter Marc (59) en keuvelaar Dirk (61) de zes B&B-uitbaters bekend. Zij zullen een heus liefdesavontuur tegemoet gaan bij VTM. Wie het hart van deze B&B-uitbaters wil veroveren kan zich vanaf nu inschrijven en de zes oproepen bekijken via vtm.be.

In Frankrijk leven deze zes Vlamingen de ultieme droom van velen. Op adembenemende plaatsen baten ze er B&B’s uit en werken ze hard om hun gasten dag in dag uit in de watten te leggen. Zelf vertoeven ze elke dag in vakantiesferen, al missen ze een partner om hun eeuwige vakantiegevoel en de vele ervaringen mee te delen. B&B Vol Liefde (werktitel) volgt de zoektocht van B&B-uitbaters naar de liefde, wat mooie, romantische, maar ook grappige en soms moeilijkere situaties met zich meebrengt.

Dit zijn de overige drie Vlaamse B&B-uitbaters die op zoek gaan naar de liefde:

Nicolas (26) weet van aanpakken en woont op een immens landgoed in de Franse Champagnestreek

Volledig scherm Het landgoed van Nicolas. © VTM

Nicolas woont op een gigantisch domein in Frankrijk. Het landgoed heeft een kasteel en vijf vakantiehuizen, goed voor 65 gasten. Nicolas wordt klaargestoomd om binnenkort de leiding van de B&B over te nemen. Hij voelt zich in zijn sas in Frankrijk en het land heeft alles wat zijn hart begeert, behalve een partner. En liefst iemand die trouw en eerlijk is. Nicolas is handig en weet van wanten, maar is in het begin wel wat verlegen.

Bekijk hier de oproep van Nicolas:

Levensgenieter Marc (59) baat een B&B met luxe-kamers uit in Zuid-Frankrijk

Volledig scherm Nederlandse tv-hit ‘B&B Vol Liefde’ komt naar VTM: Vlaamse B&B-uitbaters in het buitenland zoeken de liefde. Op de foto: Marc © VTM

Na een carrière als verpleegkundige en zelfstandig juwelier besloot Marc zijn droom waar te maken en naar Zuid-Frankrijk te verhuizen. Daar baat hij nu een B&B uit met drie luxueuze kamers die de gasten alle comfort bieden om van een zorgeloze vakantie te kunnen genieten. Marc is graag gezien in het kleine dorpje waar hij woont. Al mist hij een vrouw in zijn leven om al zijn ervaringen mee te delen. Liefst iemand met durf en energie die samen met hem van het leven wil genieten.

Bekijk hier de oproep van Marc:

Keuvelaar Dirk (61) beleeft zijn droom in het Franse dorpje Vicq

Volledig scherm Nederlandse tv-hit ‘B&B Vol Liefde’ komt naar VTM: Vlaamse B&B-uitbaters in het buitenland zoeken de liefde. Op de foto: Dirk © VTM

Dirk is een voormalig verpleger die zijn droom beleeft in het kleine Franse dorpje Vicq, waar hij een B&B uitbaat. Hij is passioneel met eten bezig en deinst er niet voor terug een uitgebreid ontbijt of een viergangenmenu op tafel te toveren. Dirk is gelukkig, maar mist een partner in zijn leven. Een klankbord om ‘de dingen des levens’ mee te delen.

Bekijk hier de oproep van Dirk:

Met deze drie kandidaten maakten we al eerder kennis:

Arno (30) heeft tonnen ambitie en baat B&B’s uit in Zuid-Frankrijk en Marokko

Arno verhuisde op jonge leeftijd met zijn gezin naar Zuid-Frankrijk om er een B&B te openen. Na een opleiding aan een prestigieuze ruiterschool en een carrière in de ruiterswereld baat de sportieveling nu samen met zijn familie de B&B uit. Zopas opende Arno ook een gloednieuw gastenverblijf in het prachtige Marokko. Aan ambitie duidelijk geen gebrek.

Bekijk hier de oproep van Arno:

Stephanie (40) is een grote dierenvriend en runt haar eigen paradijs in Frankrijk

Stephanie heeft haar eigen paradijs in Frankrijk. Ze runt in het dorpje Voulême te midden van de natuur een B&B met drie kamers. Stephanie is een actieve en avontuurlijke vrouw, en heeft naar eigen zeggen geen ‘zittend gat’. Ze heeft ook een enorm hart voor dieren. Haar trouwe hond Gust wijkt geen meter van haar zijde.

Bekijk hier de oproep van Stephanie:

Isabel (57) maakt graag mensen gelukkig en woont op een immens domein in Frankrijk

Isabel verhuurt verblijven op een kasteel- en vakantiedomein aan de voet van de Mont Ventoux. Het landgoed ligt in een klein dorpje en bestaat uit 27 studio’s, 17 appartementen en enkele villa’s. Isabel straalt enthousiasme uit en is een echte dierenvriend. Ze houdt van wandelingen met haar hond en kan ervan genieten om mensen gelukkig te maken.

Bekijk hier de oproep van Isabel:

Vrijgezellen die zich in een buitenlands liefdesavontuur willen storten kunnen zich inschrijven via vtm.be

Lees ook