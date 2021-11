Ook al moet ze opboksen tegen Nederlands overwicht: waarom Amy veel kans maakt om het nieuwe K3’tje te worden

TV Erik Van Looy kent ‘Slimste Mens’-nieuwkomer Jeroen Perceval redelijk goed: "We zijn ooit samen in de sauna beland”

Vanavond maakt Jeroen Perceval (43) zijn opwachting in ‘De Slimste Mens’. Of hij effectief zal winnen, valt nog af te wachten, maar volgens Erik Van Looy, die Perceval goed kent, is hij alvast een kanshebber. “Hij is echt een hele fijne gast. We zijn al een paar keer samen iets gaan eten.”

24 november