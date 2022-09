Onze tv-expert geeft een eerste kijkcijferrapport: “De zenders doen te hard hun best, en dat blijkt voor niemand goed”

Liefst 400.000 Vlamingen die niet live naar ‘Down the Road’ keken op Eén. Ruim 300.000 fans van ‘Blind Getrouwd’ die op een andere dag en een ander uur naar de huwelijken keken en het programma zo naar de nummer 1-plaats van VTM stuwden. En 300.000 extra kijkers voor het jubileumseizoen van ‘De Allerslimste Mens ter Wereld’ op PLAY4. Het fenomeen ‘uitgesteld kijken’ slaat harder en feller dan ooit toe en zet het traditionele kijkgedrag meer dan ooit op zijn kop. We kijken met z’n allen hoe, waar en wanneer we dat willen.

Globaal keken er bij aanvang van dit tv-seizoen evenveel Vlamingen tv dan in dezelfde periode vorig jaar - enkel op zaterdag lieten we tv meer links liggen. Alleen deden we dat niet meer op de dag van uitzending zelf. Vooral op maandag werd de ‘schade’ ingehaald door uitgesteld te kijken. In totaal goed voor 1 miljoen extra kijkers, die hun achterstallig deel ‘Down the Road’, ‘Blind Getrouwd’ en ‘Allerslimste Mens’ inhaalden.

Enkel programma’s met een ‘ouder profiel’, zoals ‘Dagelijkse Kost’ en ‘Blokken’ worden amper uitgesteld gekeken. Uiteraard telt dat ook voor ‘Nieuws’ en ‘Journaal’.

Overdaad schaadt

Een fors tv-aanbod, want in het najaar wil iedereen scoren. Maar dat zorgt ook voor verzadiging. Vooral voor jongere tv-kijkers is het kiezen, en soms verliezen. Je kan op maandag niet én ‘Blind Getrouwd’ én ‘De Allerslimste Mens’ én ‘Down the Road’ consumeren. En wie uitgesteld kijkt, mist weer andere toppers. Te veel je best doen als Vlaamse tv-zender en elkaar hard bestoken blijkt voor niemand goed. Programma’s eten elkaar een beetje op, kijkers misse toffe tv-momenten. En er is weinig hoop op verbetering. Straks, na de Rode Duivels op zondag 25 september, wordt het die avond zelfs kiezen tussen ‘The Voice’ op VTM en ‘Hotel Romantiek’ op Eén.

DIT ZIJN DE TOPS EN DE FLOPS BIJ DE TV-GROTEN

De onderstaande cijfers zijn van de periode 03-09 tot en met 09-09. De ‘live’-cijfers zijn de kijkers die op de dag van uitzending kijken (zowel live als uitgesteld). ‘Live + uitgesteld’ is het totaal aantal kijkers zeven dagen na uitzending.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

‘Chantal’, de zondagavondreeks met Maaike Cafmeyer, is een schot in de roos. Op weekdagen valt op dat het klassieke betonblok ‘Journaal’-’Iedereen Beroemd’-’Thuis’ barsten vertoont. Vooral het reportagemagazine zakt stilaan weg. En ‘Thuis’ zakt live voor het eerst ook ferm onder de grens van het klassieke miljoen fans.

Dit zijn de programma’s die het meest uitgesteld bekeken werden:

1. Down the Road: 377.756

2. Chantal: 291.680

3. Over Eten: 125.135

4. Thuis: 115.545

5. De Repair Shop: 98.656

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bij VTM kan men niet blij zijn met de cijfers van ‘De Schaal van Pascale’ en van ‘Beste Kijkers’, die beiden niet boven de 300.000 kijkers geraken - eerder cijfers voor VTM2 dan voor de moederzender. ‘Lisa’, ‘Familie’ en ‘VTM Nieuws’ doen het daarentegen uitstekend. ‘Blind Getrouwd’ verdubbelt met uitgesteld kijken tot het best bekeken programma van de zender: het gaat van plaats vijf naar plaats één.

Dit zijn de programma’s die het meest uitgesteld bekeken werden:

1. Blind Getrouwd: 316.469

2. Familie: 212.744

3. Lisa: 163.954

4. Lego Masters: 144.043

5. Jachtseizoen: 106.738

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Live kunnen ‘De Tafel van VIER’ en zelfs ‘De Allerslimste Mens’ niet enorm overtuigen, en toch is de zender tevreden. De première van ‘De Tafel van Vier’ haalde 374.000 fans, al moeten ze daar wel uitgesteld kijken en alle mogelijke herhalingen (ook in de namiddag) voor optellen. ‘De Allerslimste Mens’ gaat elke dag moeiteloos ruim boven het miljoen, maar enkel na, u raadt het, uitgesteld kijken.

Dit zijn de programma’s die het meest uitgesteld bekeken werden:

1. De Allerslimste Mens: 302.169

2. Klopjacht: 189.745

3. Ooit Vrij: 156.355

4. Het Parket: 131.796

5. De Tafel van Vier: 69.231

LEES OOK