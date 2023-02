Onze speurder waagt zich nú al aan een gokje: zij zitten onder de zeven nieuwe pakken in ‘The Masked Singer’

TV “Ik hing op het randje van een burn-out”: Bart en Béa ruilen ‘Blind gekocht’ in voor “haalbare” ‘Huis gemaakt’

Ze vormden vier seizoenen lang een iconisch duo in ‘Blind gekocht’ op Play4, nu bundelen Bart Appeltans (40) en Béa Vandendael (58) hun krachten opnieuw. Alleen: niet langer in het programma dat hen bekendmaakte. De twee verhuizen samen naar concurrent ‘Huis gemaakt’, dat te zien is op VTM. Waarom maken de twee de overstap? En hoe reageert Play4 op hun vertrek? “‘Blind gekocht’ was als een kindje voor mij. Maar ik kón letterlijk niet meer.”

9 februari