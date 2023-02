Onze speurder waagt zich nú al aan een gokje: zij zitten onder de zeven laatste pakken in ‘The Masked Singer’

TV ‘Gestrand op Honeymoon Island’, nieuw datingfor­mat van ‘Blind ge­trouwd’-bedenkers, in wereldpri­meur op VTM2

De Deense bedenkers van ‘Married At First Sight’ - bij ons ‘Blind getrouwd’ - pakken uit met een nieuw, verrassend datingformat. Trouwen, elkaar leren kennen en tegelijkertijd overleven? We zullen zien of de duo’s erin slagen in ‘Gestrand op Honeymoon Island’. Het innovatieve concept wordt voor het eerst gemaakt en uitgezonden in Vlaanderen door VTM2.

7 februari