Onze speurder waagt zich nú al aan een gokje: zij zitten onder de eerste zeven pakken in ‘The Masked Singer’

TV “Door de liefde zelf verloren te hebben, weet ik hoe belangrijk ze is”: Ruth Beeckmans presen­teert ‘Verliefd, verloofd, getrouwd in 24 u’

Onder het mom van een tv-reisje over hotelbeoordelingen, lokte Jen (33) zijn vriendin Meryl (33) naar een tropisch strand in Senegal. Daar vroeg hij haar ten huwelijk én trouwden ze in het bijzijn van familie en vrienden. “Even had ik stress over de jurk, die ging ik toch wel kunnen kiezen?” Ook voor presentatrice Ruth Beeckmans (40) was het even bang afwachten voor de opnames, zegt ze. Ze moest in april vorig jaar namelijk plots afscheid nemen van haar echtgenoot, dan een programma vol liefde presenteren is allesbehalve evident. “Maar net door die liefde zelf verloren te hebben, weet ik hoe belangrijk ze is.”

31 januari