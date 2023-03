Onze redacteur speurt naar de identiteit van ‘The Masked Singers’: “Wie zo goed kan liegen, moet écht Minotaurus zijn”

TV Jens Dendoncker verstopt 100.000 euro in nieuw seizoen ‘Wie zoekt die wint’

Binnenkort organiseert Jens Dendoncker een heuse schattenjacht in de huizen van verschillende gezinnen. Nadat Jens’ professionele verstopteam 100.000 euro heeft doen verdwijnen in het huis van de deelnemers, is het enige wat zij moeten doen zoeken naar het geld. Wat ze vinden, mogen ze houden. Benieuwd welke plekjes er zoal in aanmerking komen als verstopplek? In bovenstaande video licht Jens al een tipje van de sluier.