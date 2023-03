Onze redacteur speurt naar de identiteit van ‘The Masked Singer’: “De speurders zijn zeker van hun zaak. En wij ook”

TVDe speurders zijn het erover eens, en wij ook. Bij de vijf gemaskerde pakken die vanavond in ‘The Masked Singer’ de muzikale strijd aan gaan, zitten twee bekende VRT-gezichten. Hoe we dat zo zeker weten, leggen we u haarfijn uit. En we delen ook onze theorieën over de andere figuurtjes. “Waterdicht is het nog niet helemaal, maar de kansen dat deze man zich smijt als Hippo, stijgen wel.” Opgelet: dit artikel kan spoilers bevatten.