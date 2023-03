Onze redacteur speurt naar alle mogelijke acties van ‘De Mol’ en beoordeelt het gedrag van de kandidaten

tvDe 26-jarige advocate Samya Ouahyani uit Zaventem is niet de mol. En ook geen goede mollenvanger. Als we Matteo Simoni even vergeten, die vorige week als BV mocht opdraven in het spel, is Samya de eerste ‘gewone’ kandidaat die in het elfde seizoen de rode duim te zien kreeg. Altijd een zure ervaring. Samya bleek geen meesterplan te hebben om te mollen, noch om de mol te vinden. Ze was gewoon een fijne, goedlachse kandidaat.

Na de sterke, verrassende start vorige week van het elfde seizoen van ‘De Mol’ was de tweede aflevering (uiteraard) minder spectaculair. Wat niet kan gezegd worden van de twee proeven die de negen deelnemers voorgeschoteld kregen. Veel mooie beelden bij de treinreis langs de Verde Canyon Railroad. Veel getier en fysieke uitdagingen bij de Navy Seals-proeven. Daar bleek vooral dat het met de fysieke paraatheid van de meeste kandidaten povertjes gesteld was.

De treinreis was vooral voor de toeristische kijkers onder ons leuke televisie. Spelmatig was de bijhorende proef nagenoeg op voorhand gedoemd om te mislukken. Zowat alles wat fout kon lopen, liep ook fout. Al was het bijzonder onduidelijk hoe en waar de mol daar eventueel een hand in kon hebben. Van een houtbewerker als Toos mag je verwachten dat hij zijn werktuigen kan herkennen en bij naam kan noemen. En leraar Thomas bakte er ook niet veel van. In de trein viel op dat Lancelot graag zijn cocktail ad fundum wegwerkte om het spel te ‘versnellen’. En geen van de deelnemers bleek een geoefend werper. De treinproef bleek veel gedoe voor nul euro.

(lees verder onder de foto)

De Seals-proef leek bij aanvang echt wel grof werk te worden, maar strandde al snel in een potje scoutskamp-spelletjes. Terecht wellicht, anders had ‘De Mol’-psycholoog van dienst héél véél werk gehad. Nu misschien ook al, met dank aan het psychologisch spelletje waarbij de ‘nuchtere’ chauffeurs Leila en Ruben een ‘groot voordeel’ konden halen bij het bekijken van een filmpje tijdens de selectieproeven. Voor de die hard-molloten: Ruben, Samya, Conny, Thomas en Toos zijn nagenoeg met zekerheid de mol niet. Of ze mogen meteen aan de slag als beroepsacteurs. We zullen Jan Verheyen al verwittigen…

Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen de kandidaten.

Conny Van den Brande (58), lector wiskunde uit Bonheiden: ‘Alles wat nu komt is bonus…’

Conny viel in deze tweede aflevering niet echt op. Behalve dat ze haar Casio, een rekenmachientje/zakcomputer uit de oude doos, uit haar koffer liet vallen (en Lancelot dat onmiddellijk had opgemerkt). Aan het einde van de aflevering maakte ze de bedenking dat ze blij zou zijn als ze zou overleven. “Alles wat nu komt is bonus”, klonk het. Ze kon zich in deze aflevering nauwelijks manifesteren, zat tussen het mannengeweld bij de eerste proef en moest nadien -als oudste van het gezelschap- voluit aan de bak bij de fysieke proeven. Ze deed dat overigens min of meer prima. Al mag er wat aan de arm- en buikspieren gewerkt worden. Conny drong zich, allicht gedwongen door de omstandigheden, minder hard op dan in de eerste aflevering. ‘Ons moe’, zoals Matteo Simoni het zo mooi zei, mag met een gerust gemoed naar de derde aflevering.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette, blijft lekker onder de radar functioneren

Commy, de gynaecologe uit Jette, blijft voorlopig meer enigma dan opvallende kandidaat. In aflevering 1 zat ze al dan niet ongewild aan de knoppen om de proef met het spaarvarkentje en 3.000 euro te verprutsen. Dit keer deed ze overal onopvallend en netjes mee. In de trein was ze nauwelijks te zien. Bij het selectiemoment loopt ze haast weg als de spot neerdondert. Dat is een normale reactie. Niet meteen mollengedrag. In de fysieke proef doet ze gewoon haar ding. Niet meer, niet minder. Goeie kandidaat, denken we, slim en sluw.

Lancelot De Deurwaarder (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen, zorgt voor peper en zout en wil winnen

Lancelot blijft ook na de eerste week opvallen door zijn voortvarend en direct gedrag. Het moet vooruitgaan bij hem. In de trein aarzelt hij geen seconde om een cocktail af-fundum binnen te werken als dat het speurwerk kan versnellen. Hij profileert zich daardoor zeker niet als de gluiperige, onzichtbare mol die toeslaat waar hij kan. Wél als speler die het spel naar zijn hand wil zetten. Hij wil winnen. Of de geldpot daarbij van enig belang is, is voorlopig nog onduidelijk. Bij de treinproef gaat hij er voluit voor, maar de manier waarop hij de staanlamp weggooit, is bijzonder onhandig en stuntelig. Net zoals de andere passagiers dat doen overigens.

(lees verder onder de foto)

Leila (34), antropoloog uit Bambrugge: “De perfecte wolf in het schapenvacht”

Leila slaagt erin om zich voortdurend op de achtergrond te houden, maar slaat toe wanneer het haar uitkomt. Niet als saboteur, wel als gehaaide speelster. In de trein drukt ze haar wil door en duidt een fout uur aan bij een fotoproef. Bij de tussenproef, waarbij de chauffeurs een belangrijk voordeel kunnen verwerven, troeft ze Ruben vakkundig af. Naast de vier fragmenten met de vallende spot, die iedereen mag bekijken, krijgt zij het voordeel dat ze alle kandidaten aan het werk kan zien. Bovendien mocht ze kiezen welke filmpjes voor iedereen te zien zijn. Een niet onbelangrijk voordeel. Al is ze zich er meteen van bewust dat dat ook gevaarlijk kan zijn. Een ‘vergiftigd geschenk’, zegt ze, want mogelijk passend in de tunnelvisie. Dan ben je al echt bezig met het spel. Dat maakte ze vorige week ook al duidelijk door meteen te stellen dat ze Lieselot geen extra kans wilde geven, toen die vastzat in een caravan.

Lieselot Devos (32), slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle: “Dit zou wel eens een fijne mol kunnen zijn”

Lieselot is slagersvrouw, maar journaliste van opleiding, een zakenvrouw en een dame die van aanpakken weet. Voorlopig zijn er weinig directe hints naar mogelijk molgedrag. Dat is de bedoeling van Gilles De Coster en de makers van ‘De Mol’. Had ze haar vinger op de toets van de telefoon nog voor het bericht kwam om af te drukken voor een vrijstelling? Wait and see. Manipuleerde ze de hele bende toen ze in de caravan zat? Afwachten. Bleek ze in de tweede aflevering heel afzijdig tijdens de treinproef? Zeker weten. Veel meer dan een (juist) weetje over het uur van overlijden van koningin Elisabeth vernamen we niet. En ze wierp vanop die trein haar bloempot wel heel onhandig weg. Voor de fysieke proef werd ze dan weer handig naar de aardappelen verwezen, waar ze rustig kon sturen. Pas aan het einde van de proef moest er wat gelopen worden, maar besliste ze al snel (samen met Samya) op te wandelen: “Lopen is mijn ding niet”. Door voortdurend op de achtergrond te blijven, lijkt Lieselot de brave slagersvrouw. Ze zou echter wel eens een fijne mol kunnen zijn…

(lees verder onder de foto)

Ruben Van Gompel (22), patissier uit Nijlen: “Deelnemen is belangrijker dan…”

Ruben lijkt de geknipte kandidaat om aan ‘De Mol’ deel te nemen: sympathiek, enthousiast en wat goedgelovig. Hij stuntelt er behoorlijk op los bij de bestuurdersproef, waar hij zich, ondanks een stop voor ‘de grote boodschap’ toch laat vangen door de sluwere Leila. Bij de eerste proef surft hij wat mee met de anderen, zonder het verschil te maken. Als bestuurder laat hij zich uiteraard weer opjagen door de immer gehaaste, soms zelfs gepikeerde Lancelot. Die voelt uiteraard dat Ruben wat staat te prullen en maakt meteen korte metten met dat gedrag. Ruben heeft hier geen weerwerk. Ook in de fysieke proef is hij een goeie meeloper.

Thomas Vandendriessche (42), leerkracht uit Kortrijk: “Laat niet in zijn kaarten kijken”

Was het Thomas die ‘tut-tut-tut we zijn goed bezig’ riep toen Conny duidelijk maakte dat ze misschien hulp moesten inroepen van (handige) Harry? Dat is onduidelijk in de uitzending. Het kunnen dus ook Ruben of Toos geweest zijn. Al verdenken we hier toch vooral Thomas. De leraar uit Kortrijk weet uiteraard hoe hij een groep, met vooral jongeren, moet aanpakken. Hij lijkt zich voorlopig evenwel meer te smijten als kandidaat dan als saboteur. De joker van vorige week zetten we veel plezier een tweede keer in.

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem: “Fysiek zwakker dan Conny?!”

Toos ging vorige week voor een zekere deelname aan aflevering twee. Hij koos voor een vrijstelling. Toen kan hij niet goed op zijn juiste waarde ingeschat worden. Hij maakte zich in deze tweede aflevering bij de eerste proef, op de trein, wel wat verdacht door omdat hij niet alle werktuigen bij naam kon noemen en in het juiste vakje leggen. Dat zou je als houtbewerker toch moeten kunnen. En hij was ook niet echt super in de fysieke proef, waar hij samen met Leila niet de vijf kilometer binnen de tijd wist uit te lopen. En dus eigenlijk minder ‘straf’ is dan de 58-jarige Conny, die daar -weliswaar in ‘groepsverband’- wel in slaagde. Voorlopig schatten wij Toos nochtans in als een enthousiaste Mol-deelnemer, eerder dan een sluwe, slinkse mol.

(lees verder onder de foto)

Beste spelers 1. Lancelot, de 27-jarige vastgoedmakelaar 2. Leila, de 34-jarige antropoloog 3. Conny, de 58-jarige docente

Hoogste Mol-gehalte 1. Lieselot, de 32-jarige slagersvrouw 2. Comfort, de 32-jarige gynaecologe 3. Thomas, de 42-jarige leerkracht#

Gesneuveld Matteo ‘Steve’ Simoni, 35 jaar, acteur Samya Ouahyani, 26 jaar, advocaat uit Zaventem

In de pot Voor de groep: 6.330 euro (0 op 5.000 euro bij ‘Gooi eens een baas van een rijdende trein, 8.100 euro bij ‘In the Army’ ) Verloren: 20.670 euro Totaal: 27.600 euro