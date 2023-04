Onze man speurt naar ‘The Masked Singer’: “Veel twijfels bij Hippo, maar dat hij voor dé verrassing zorgt is zeker”

TV Eerste glimp van Colin Farrell in teaser trailer van ‘The Bat­man’-spin-off ‘The Penguin’

Batman-fans opgelet! De spin-off-serie ‘The Penguin’ is in aantocht. De Ierse acteur Colin Farrell (46) kroop voor de gelegenheid opnieuw in de (onherkenbare) huid van het iconische personage Oswald Cobblepot, oftewel The Penguin. In de eerste teaser trailer - die HBO Max zonet heeft gedeeld - kunnen de liefhebbers al een eerste glimp opvangen van de iconische slechterik die de straten van Gotham weer onveilig maakt. “Je hebt niét gezien wat ik kan doen.”