Onze man speurt mee naar ‘De Mol’: “Was het een mollenstreek of simpelweg revanche van de West-Vlamingen?”

TVHet lijkt wel een traditie te worden in ‘De mol’, dat de goedlachse sfeermakers het spel moeten verlaten. Nadat vorige week advocate Samya, met de constante glimlach op de lippen, de rode duim heeft gekregen, is het nu wiskundelerares Conny die haar koffers moest pakken. Met de uitschakeling van Conny - door Matteo Simoni ‘ons moeke’ gedoopt - verliest ‘De mol’ een kandidaat die geliefd was bij zowel de kijker als bij de andere deelnemers. En natuurlijk ook een mogelijke verdachte. Wie is nu onze nummer één verdachte in ‘De mol’?

Je hebt gewiekste kandidaten, je hebt ‘die hard’ spelers en je hebt een handvol deelnemers die al lang blij zijn dat ze mogen deelnemen aan ‘De mol’. Samya was vorige week de sympathieke kandidate die van elke seconde in ‘De mol’ genoot, maar blind was voor het echte molwerk. In de derde aflevering was het docent Conny Van den Brande om afscheid te nemen. Sympathiek, goedlachs, maar ook verdacht door haar geknoei en gestuntel. Het bleek niks met mollen te maken te hebben, wel met onhandigheid en te weinig competitiezin.

“Alles wat nu komt is een bonus”, voorspelde Conny bijna haar vroegtijdige uitschakeling vorige week. In de aflevering leek het dat Conny er wat ondoordacht op los molde. Ze blunderde wel erg hard in de proef met de hoefijzers en zorgde voor een flink verlies in de groepskas door met haar ‘persoonlijke eitje’ te knoeien. En ze zag zich op het nippertje een mogelijke vrijstelling door de neus geboord in de psychologische oorlog met de andere duo’s. De derde eliminatieproef was er te veel aan voor Conny. ‘De Mol’ gaat verder met vier mannen en drie vrouwen.

Volledig scherm © Play4

Drie afleveringen ver vallen de sabotagedaden van ‘De mol’ nauwelijks of niet te ontdekken. Allemaal blunderen ze wel her en der. De ene min of meer gewild, de andere helemaal niet. Conny was het beste voorbeeld van de speelse kandidate. Ook Leila molde al dan niet gewild door met een hoefijzer te knoeien. Lancelot ging er zoals in elke aflevering heel hard voor, en maakte zich niet meteen populair bij de West-Vlamingen. Was het precies daarom dat zijn ‘persoonlijke eitje’ werd weggenomen?

KIJK. Deze kandidaat valt af in ‘De mol’

Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen de kandidaten.

Comfort (32), gynaecoloog uit Jette: Doet zij nog wel mee?

We vallen in herhaling: Commy komt nauwelijks aan bod, springt amper in het oog, is matig betrokken. Wedden dat ze héél lang gaat meedraaien en plots uit haar schulp zal komen?!

In de rodeoproef raapt ze domweg een omgevallen hoefijzer op en wordt meteen door lassowerper Skeeler uitgeschakeld. Van haar verwachtten we toch net dat tikkeltje meer spelinzicht… Bij de chaotische eitjesproef bakt Comfort er helemaal niks van. Ze vangt wel handig wat eitjes op, maar breekt het rode eitje. Zoals de meeste anderen overigens. In het psychologische slot koppelt ze zich aan Lancelot. Die neemt, ondertussen naar zijn goede gewoonte, meteen het heft in eigen handen.

Wij denken dat Comfort beter in het spel zit dan de makers voorlopig laten uitschijnen. Maar dan wel als ‘gewone’ speler, niet als Mol.

Volledig scherm © Play4

Lancelot De Deurwaarder (27), vastgoedmakelaar uit Antwerpen: “Doet het zelfs in het West-Vlaams”

Je houdt ervan om hem te haten. Of je haat het om van hem te houden. Maar opvallen doet hij. Lancelot De Deurwaarder doet het allemaal op zijn eigen manier. ‘De mol’-makers kunnen alleen maar in hun nopjes zijn met zo’n kandidaat. Lancelot gaat altijd en overal voor het geld en de winst. En dat zorgt al eens voor frustraties, zeker als de medespelers zich minder ambitieus opstellen.

Lancelot doet zijn uiterste best om geld binnen te halen bij de hoefijzerproef. In de terugreis zit hij op de kap van de West-Vlamingen. En dat zal al snel gevolgen hebben. Hij verliest immers zijn ‘rode ei’, waarmee geld valt te verdienen. Een revanche van een West-Vlaming, een mollenstreek, of de combinatie van die twee? Toch is hij de enige die geld in het laatje brengt tijdens de eitjesproef.

In het psychologisch slotspel is Lancelot te voortvarend om enige kans op succes te hebben. Maar dat de volledige groep rekening moet houden met deze Antwerpenaar is overduidelijk.

Leila (34), antropoloog uit Bambrugge: “Een wolf die uit is op een lekkere prooi”

Leila is niet te onderschatten. Zij staat haar mannetje in de groep en laat niet met zich sollen. In het hoefijzerspel laat ze zich niet vangen en ook in de complexe eitjesproef doet ze het een pak beter dan de anderen: ze eindigt met twee niet gebroken eitjes.

In het finalespel vormt Leila een duo met Ruben. Ze is duidelijk harder en feller dan de patissier. Ze verbreekt zelfs de telefoonlijn terwijl Ruben contact heeft. Dat zegt veel over Leila. Toch mist ze op een haar na de kans om een vrijstelling te bekomen. Voor ons is ze een in de gaten te houden ‘De mol’-deelnemer.

Volledig scherm © Play4

Lieselot Devos (32), slagersvrouw uit Rollegem-Kapelle: “Als ze de mol blijkt te zijn, doet ze schitterend werk”

Deze slagersvrouw zou weleens een heel erg geslepen mol kunnen zijn. Bij de eerste proef plaatste ze zich als ‘stalknecht’ in de cockpit, om te beslissen of er echt veel geld kan verdiend worden. Iets wat niet gebeurde... En zij zou weleens een hand gehad kunnen hebben in het ei-drama van Lancelot. Want een beetje heisa in de groep kan nooit kwaad voor de mol.

Het valt op dat Lieselot bij de meeste proeven heel erg haar best doet, om dan op het einde het zaakje behoorlijk te verknoeien. Is dat toeval of toch eerder goed mol-gedrag? Bij de eitjesproef bijvoorbeeld moet Lieselot heel lang in de auto zitten. En breekt daar uiteraard heel veel eitjes.

Ook tijdens de slotproef gedraagt Lieselot zich verdacht. Ze legt alle druk bij Ruben door te stellen dat ze geen vrijstelling wil. Ruben kiest dan weer voor het belang van de groep, waardoor hij zich op zijn beurt verdacht maakt.

Ruben Van Gompel (22), patissier uit Nijlen: “Fellere speler dan iedereen denkt”

‘Laten we het tactisch spelen. Als we de anderen niks zeggen over het briefje van Gilles, ga je nog wat zien’. Opvallend gedrag van ‘snotneus’ Ruben. Verstandig of niet? Thomas stuurt meteen bij en gaat de anderen inlichten. Als sympathiek groepslid of als slimme mol? Dat laten we hier even in het midden. Als patissier ziet en voelt Ruben wel meteen dat de rode eitjes niet gekookt zijn. Het is een detail, maar toch…

Bij de slotproef laat Ruben zich wat doen door Leila, die haar wil opdringt. Ze komen samen net te kort om de vrijstellingen binnen te halen.

Volledig scherm © Play4

Thomas Vandendriessche (42), leerkracht uit Kortrijk: “Nu ‘moeke’ weg is is hij de papa van de groep”

Thomas vertoont gedrag om in de gaten te houden. Tijdens de hoefijzerproef communiceert hij amper, en zijn eitje laat hij toch wel heel onhandig vallen. Hij gaat voor het eigen gewin, wanneer hij in duo met Conny kiest voor de vrijstellingen, dat terwijl zij als ‘mama en papa’ van de groep het volle vertrouwen genieten van de anderen. Maar te veel aan jezelf denken, wordt dan ook afgestraft in ‘De mol’...

Toos (27), schrijnwerker uit Zaventem: “Kiest voor zijn plaatsje binnen de groep”

Toos verzekerde zich in de eerste aflevering, met Matteo Simoni, meteen van een vrijstelling. En ook deze keer, na een ingewikkeld psychologisch onderonsje met alle kandidaten, kreeg hij de mogelijkheid om samen met Lieselot een vrijstelling te krijgen. Opvallend hoe hij toch voor de groep koos... Een perfecte mollendaad, nietwaar? Want op die manier kwam er minder geld in de pot. Toch denken we dat Toos zo niet in elkaar zit. hij speelt het beredeneerd en beseft dat hij door de groep buitenspel zou worden gezet. Wij blijven hem voorlopig eerder inschatten als een enthousiaste ‘De mol-deelnemer’, dan de sluwe, slinkse mol.

KIJK. Lieselot en Toos krijgen een aantrekkelijk voorstel

Beste spelers 1. Lancelot, de 27-jarige vastgoedmakelaar 2. Leila, de 34-jarige antropoloog 3. Toos, de 27-jarige schrijnwerker

Hoogste mol-gehalte 1. Lieselot, de 32-jarige slagersvrouw 2. Comfort, de 32-jarige gynaecologe 3. Thomas, de 42-jarige leerkracht

Volledig scherm © Play4

Gesneuvelde kandidaten Matteo ‘Steve’ Simoni, 35 jaar, acteur Samyra Ouahyani, 26 jaar, advocaat, uit Zaventem Conny Van den Brande, 58 jaar, lector wiskunde uit Bonheiden

In de pot Voor de groep: 9.520 euro (1.400 euro bij de rodeo, -210 euro bij de paaseitjes, 2.000 euro bij de vrijstellingproef ) Verloren: 32.080 euro Totaal: 41.600 euro

