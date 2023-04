Onze man speurt mee naar ‘De mol’: “Nu onze verdachte is geëlimineerd, schakelen we versnelling hoger”

TVGeen sensationele wendingen, onaangename verrassingen of straffe ontknopingen, na de dubbele exit in aflevering vier van ‘ De mol ’. Aan het einde van twee meer dan typische proeven, kreeg alweer een vrouw de gevreesde rode duim te zien. Die was dit keer voor de 32-jarige Lieselot Devos. Ze bleek dus niet een goed gestuurde ‘mol’, maar gewoon een erg enthousiaste kandidate die, naar eigen zeggen, vooral genoot van het geweldige avontuur en daarbij zelfs vergat dat er eigenlijk een saboteur in de vriendengroep zat.

Onze stiekeme wens dat Lieselot ‘de mol’ zou zijn en we dus zeker een vrouw in de finale zouden hebben, is niet ingewilligd. Jammer, maar helaas. De slagersvrouw bleek een speelster zonder mol-intenties. En zo blijkt ‘De mol’ 2023 dan toch weer vooral een mannen-gebeuren. Met onze hoop dat gynaecologe Comfort die testosteron-bommetjes de baas kan.

Nu onze kandidaat-mol ‘gemold’ is en Lieselot het spel verlaten heeft, schakelen we een versnelling hoger en lichten we iedereen extra opnieuw door. Sinds haar exit en haar wondere terugkeer vorige week blijven we gynaecologe Comfort in het oog houden. Het is niet de eerste keer dat de ‘molmakers’ er geen moeite mee hebben om de spelregels die geacht worden gevolgd te worden, niet te volgen. Herinner u hoe mol Lennert in de editie van 2021 eigenhandig 10.000 euro uit de pot haalde om zogezegd een vrijstelling binnen te rijven. Het zou goed kunnen dat Comfort als de mol van dienst in samenspraak met de makers zich eerst liet uitsluiten, om dan fluitend weer het spel in te stappen. Is dat niet het geval, dan heeft de enige vrouw in het spel nu wel extra kennis over haar medespelers.

Dat zijn dan vier heren: Toos, Ruben, Thomas en Lancelot. Van wie Toos en Ruben speelvogels lijken, Thomas in het oog moet worden gehouden en Lancelot ofwel een super gedreven kandidaat is, ofwel een sluwe, geslepen mol. U zag uiteraard ook de vraag die Lancelot in zijn ‘molboekje’ pende: “Ben ik de Mol?” Een vraag waarop we pas na een vroegtijdige exit of na de finale een antwoord zullen krijgen.

De vijfde aflevering bevatte het klassieke ‘familiemoment’. Dit keer virtueel opgebouwd, door partners en/of familieleden op een rijdend schermpje voor te stellen en te laten meespelen. Om vervolgens dat schermpje ’s avonds bij elke kandidaat afzonderlijk te stoppen. Inhoudelijk was het visueel allemaal spectaculair, maar minder verrassend en spannend dan vorige week. De ‘hotdogproef’ was rommelig, de ‘winkelproef’ evenzo. Deels uiteraard door de extra inbreng van dat familiegegeven. Enig opvallend moment: de bijzonder onhandige manier waarop Lancelot, nochtans altijd gedreven om te winnen, domweg een stapel cornflakedozen omstootte en zo 1.000 euro over de balk wierp. Bizar...

Ultieme uitdaging

In de ‘film- en vliegproef’ ging het jonge geweld voor de ultieme uitdaging. Dat Lieselot op veilig speelde was evident. Lancelot profileerde zich als filmspecialist maar bleek niet zo veel kennis te hebben. Daar mag een vraagteken bij geplaatst worden. Hij bestuurde dan weer moeiteloos een drone, terwijl Thomas en Lieselot daar niks van bakten. Anderzijds slaagden Lancelot noch Thomas erin om de vliegbewegingen op een rijtje te zetten, wat Lieselot dan weer moeiteloos deed. Of hoe de kandidaten het ene moment voor geld gaan en het andere moment lijken te mollen...

Het lijkt echter wel evident dat de mol niet moet gezocht worden bij het trio ‘ultieme ervaring’-kandidaten. Die konden immers nergens manipuleren om geld te verprutsen. Dat konden de filmkenners wel. Vermits Lieselot een rode duim kreeg, moeten we Thomas en Lancelot extra volgen als molverdachten…

Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen grondig de kandidaten.

Comfort (32), gynaecoloog, uit Jette: moet als enige overgebleven vrouw de eer hoog houden

Eerst amper in beeld, dan al dan niet ongewild de hoofdrol met een zéér tijdelijke exit en in de vijfde aflevering opvallend en bloot over en met haar ex-partner Sam. Goed spelen deed ze niet echt, maar opvallen ook niet. Tenzij in als stuntvrouw die uiteindelijk paste om in het stuntvliegtuigje te kruipen. Dat had Lieselot door, maar ze liet zich overhalen door Thomas en Lancelot. Wat hen uiteraard met de kennis die we nu hebben, beide verdacht maakt. Na de exit van Lieselot is Commy plots de enige vrouw in het Molgedoe.

Wij blijven overtuigd dat Comfort ‘Commy’ beter en feller in het spel zit dan de makers tot heden hebben laten uitschijnen. Als ze ‘de mol’ is, dan is ze de allerergste die we ooit hebben kunnen volgen. Want met medewerken van de makers bereid tot alles. In het andere geval moet ze oppassen met het spel dat ze tot vandaag heeft gespeeld. Al kan ze met de info over de zes extra vragen die ze gekregen heeft natuurlijk haar voordeel doen. Wat haar inbreng in de groepspot betreft: ze ‘verdiende’ tot vorige week 955 euro voor de pot en verprutste 4.730 euro. Daarmee is ze middelmaat in de groep. Voorlopig verdenken we haar net iets minder als Mol en supporteren we voor haar als de ‘laatste madam’.

Lancelot De Deurwaarder (27), vastgoedmakelaar, uit Antwerpen: kandidaat winnaar of geniale mol?

Sympathiek, charmant, behulpzaam, lief, slim, gedreven en mentaal sterk. Dat vinden de kandidaten van Lancelot. Nooit verlegen voor een forse uitspraak. Is een mannetje met karakter. Draait er de hand niet voor om om in de auto naar de camera in zijn notitieboekje de vraag ‘Ben ik de Mol?’ te laten zien. Is dat een hint van de Mol-makers? Die doen dat niet zo maar. Lancelot heeft immers twee kantjes. Hij zorgde er voor dat (tot vorige week) de pot met 2.186 euro werd gespekt. Maar, zonder veel moeite verknalde hij ook 5.930 euro voor die pot. De hoogste som. Ook in de vijfde aflevering zien we de twee kanten van Lancelot. Vergooit moeiteloos 1.000 euro (de hoogste som te winnen) bij de winkelproef en nog eens 400 euro met de inhoud van zijn winkelmandje, maar zorgt er moeiteloos voor dat bij de filmproef 1.500 euro wordt binnengehaald. Terwijl hij wat later 1.500 euro over de balk gooit door fout te gokken wie al dan niet gestunt heeft. Voorlopig moeilijk in te schatten of hij nu al dan niet dubbelspel speelt. Beslist op zijn eentje opnieuw om een onderdeel van een proef over te slaan waardoor winstkansen verminderen. Is niet de eerste keer dat hij dat doet. We verschuiven hem naar de groep van molverdachten.

Ruben Van Gompel (22), patissier, Nijlen: jong en enthousiast, maar nooit op rij 1

Patissier Ruben drijft mee in de flow van het spel. Verdiende tot vorige week een schamele 190 euro voor de groepspot, maar hield er ook ‘maar’ 3.375 euro uit. Dat hij zo weinig geld binnen haalde is wel vreemd, want hij maakte duidelijk dat wie niet voor geld gaat er bij hem gelegen heeft. Het zegt veel over deze Ruben. Eerder onopvallend, maar wel heel resoluut bezig met zijn eigen koers. Weigerde vorige week voordeel te geven aan andere kandidaten, gaat nu voor een eigen ‘unieke’ ervaring. Je bent jong en je wil wat. Dat moet wel niet absoluut Molwinnaar zijn. Of de mol zelf. Draait net zoals Thomas en Lieselot de hotdog-proef vakkundig de nek om.

Thomas Vandendriessche (42), leerkracht, uit Kortrijk: overlever van dienst? Of schaap in wolvenvacht?

De ouderdomsdeken van de groep, sinds ‘mama’ Conny ‘De Mol’ moest verlaten. Als leerkracht ervaring zat om een groep mee te sturen en te beïnvloeden. Viel de voorbije weken nochtans niet echt fel op. Gaf dat ook toe door te zeggen dat hij ‘voortaan zijn eigen weg zou gaan’. Was een magere verdiener voor de groepspot met (tot vorige week) maar 595 euro. Maar is ook zeker geen grote spelbreker. Hij verknoeide maar 3.210 euro. Kent als leraar ongetwijfeld de spreuk ‘schaap in wolvenvacht’, wat hem echter niet meer of minder verdacht maakt. Knoeide er tijdens de hotdog-sessie maar wat op los. Net als zijn kompanen. En deed dat spelletje met de drone nog eens netjes over. Het dient gezegd dat hij niet geholpen werd met de instructies van Lieselot. Gokt, ondanks de hints van Lieselot, samen met Lancelot fout op de vraag of de ‘duivers’ allemaal gevlogen hebben. Het kost hen pasvragen en 1.500 euro.

Volledig scherm Thomas in 'De mol'. © Play4

Toos (27), schrijnwerker, uit Zaventem: droom vervuld: beleeft zijn ‘unieke ervaring’

Schrijnwerker Toos uit Zaventem blijft de hoofdrol spelen in zijn eigen ‘Toos in Wonderland’, of laten we het gewoon ‘Toos in Mollenland’ noemen. Strategisch spelen? De concurrentie een voordeel gunnen? Kan en mag allemaal als Toos zelf maar dag na dag zijn droom verder mag beleven. Dat was in deze vijfde aflevering niet anders. Eerst het familiemoment met zijn vriendin Alexandra, dan in proef 2 de uniek ervaring om ergens hoog in het uitzonderlijke decor van Tucson een rondje stuntvliegen te mogen beleven. De logica zelf. Blijft ondanks die eigengereide aanpak wel wonderwel overleven. Doet dat als steeds het een stralende glimlach.Dat hij daarbij de kandidaat is die tot en met vorige week het minst ‘binnen bracht’ voor de groep en bovendien bijzonder veel geld uit de pot hield, is voor de ‘statistici’ onder ons een reden om hem van fors molgedrag te verdenken. Wij denken dat de Mol-makers niet opnieuw voor een ‘Lennert-molprofiel’ kozen en stellen voorlopig dat Toos een fijne kandidaat is, met de leuze ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ hoog in het vaandel.

Beste spelers

1. Comfort, de 32-jarige gynaecologe

2. Toos, de 27-jarige schrijnwerker

3. Ruben, de 22-jarige patissier

Hoogste Mol-gehalte

1. Lancelot, de 27-jarige vastgoedmakelaar

2. Thomas, de 42-jarige leerkracht

Gesneuveld

Matteo ‘Steve’ Simoni, 35 jaar, acteur

Samyra Ouahyani, 26 jaar, advocaat, uit Zaventem

Conny Van den Brande, 58 jaar, lector wiskunde uit Bonheiden

Leïla, 34 jaar, antropoloog, uit Bambrugge.

Lieselot Devos, 32 jaar, slagersvrouw, uit Rollegem-Kapelle

In de pot

Voor de groep: 16.820 euro ( 800 euro bij robotbezoeken, 1.500 euro bij stuntvliegen)

Verloren: 47.780 euro

Totaal: 64.600 euro

