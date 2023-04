Onze man speurt mee naar ‘De Mol’: “De makers profileerden hem voor het eerst als mogelijke saboteur”

Opmerkelijke vaststelling na de zesde aflevering van ‘De Mol’: het is niet omdat je zelf winnaar bent geweest van een editie dat je kan aanduiden wie de saboteur is in het actuele seizoen. Vraag het maar aan Lloyd, Axel, Annelotte en Sven die unaniem en héél zeker wisten dat Thomas dit jaar de geniepige mol van dienst is. Niet dus. Nog voor de levensbelangrijke achtste aflevering, waarin beslist wordt wie de finale mag spelen, moest de 42-jarige Thomas Vandendriessche de duimen leggen. Na een uiterst spannende, enerverende en voortdurend verrassende aflevering, waarin nog maar eens duidelijk werd dat niets is wat het lijkt.

Handlanger

Hoed af voor de makers die er echt alles aan doen om de kijkers steeds weer op het verkeerde been te zetten. Met als toppunt het spelletje ‘Eén tegen Vier’, een rechtstreekse confrontatie van de mol met de vier overlevende kandidaten. De mol moest een geheim maar zichtbaar signaal geven aan een handlanger, terwijl zijn medespelers hem of haar in de gaten konden houden. En hoe dat dan moest als de mol pal tegenover zijn handlanger zat? Door datzelfde signaal te geven. Hebben de makers van ‘De Mol’ dat signaal in de aflevering gestoken? Dat is gissen uiteraard. En wachten tot de ‘achter de schermen’-aflevering. Wij konden enkel en alleen dat tikje aan zijn bril zien van Lancelot. De dienster die telkens weer langskwam als de molhandlanger moest beslissen vervalt in dit geval. Al weet je bij ‘De Mol’ natuurlijk nooit. Er waren bij de anderen kandidaten immers ook de ‘thank you’-antwoorden, het nippen aan een glas water of kopje koffie, het gewrijf aan de kin...

Het viel nauwelijks of niet op, maar van de mogelijke 17.000 euro die in deze aflevering kon verdiend worden, haalde de groep welgeteld 500 euro binnen. Gemakkelijk en logische uitleg: de mol deed zijn werk uitstekend. Minder evident, maar zeker ook een rol van betekenis: de overgebleven kandidaten zijn echt niet meer geïnteresseerd in het aandikken van de pot. In zijn exit-interview geeft leraar Thomas dat grif toe. Maar ook bij de overlevenden is de dwang om euro’s te scoren nauwelijks te detecteren. Commy en Thomas waren wel gedreven als ‘boekenwurmen’, het olijke, vrolijke duo Ruben en Toos zorgde voor twee goede ‘fun facts’-antwoorden op drie. Dat Ruben de busproef, een leuke kopie van ‘Speed’ de nek omwrong door het telegeleide autootje te laten crashen was ofwel een zeer onhandig manoeuvre, ofwel een wel heel erg opzichtige moldaad. Dan deed Lancelot het mogelijk veel subtieler als kandidaat-mol. Een klein foutje doorgeven als leraar in de eerste proef - denk aan de datum waarop ook prinsessen in België koningin kunnen worden - en zijn getreuzel om de laatste fun fact door te geven aan de studenten, waardoor een zeker antwoord verviel. Indien Lancelot de mol is en hij 8.500 euro uit de pot hield tijdens ‘Eén tegen Vier’, speelde hij in de bus nauwelijks mee. Maar zijn dit overtuigende elementen om Lancelot definitief te verdenken?

(Lees verder onder de foto.)

Volledig scherm Thomas, Commy, Ruben en Toos. © Play4

Wij bekeken en bestudeerden, wikten en wogen grondig de kandidaten.

Comfort (32), gynaecoloog, uit Jette: denkt te weten wie de mol is…

Comfort speelt duidelijk haar eigen spel in ‘De Mol’. De ene aflevering komt ze amper in beeld, de andere speelt ze al dan niet de hoofdrol met een exit en een onwaarschijnlijke comeback. In aflevering zes viel ze weer nauwelijks op. Ze deed haar goede ding in de lerarenproef, was vooral erg op haar hoede in het spel met vier tegen de mol (of zat ze als mol helemaal op haar gemakje?) en speelde gewoon mee in de ‘Speed’-proef. Maar of Lancelot, of Toos, of Commy stak toch een stok in de wielen door de foute bomlegger aan te duiden.

Wij blijven ook nu overtuigd dat Comfort ‘Commy’ beter en feller in het spel zit dan de makers alweer hebben laten uitschijnen. Als ze ‘de mol’ is, dan is ze de allerergste die we ooit hebben kunnen volgen. Maar, we verdenken haar net iets minder als mol en blijven supporteren voor haar als de ‘laatste madam in de finale’.

Lancelot De Deurwaarder (27), vastgoedmakelaar, uit Antwerpen: maakt wel opvallend veel foutjes…

Volledig scherm Lancelot. © Play4

Lancelot was de meest besproken kandidaat nog voor de start van ‘De Mol’. Na zes afleveringen blijft hij een baken in het spel. De makers profileerden hem voor het eerst wel als mogelijke mol. Er waren die storende foutjes die hij als ‘leraar’ maakte en er was de mogelijke ‘tic’ die als signaal voor zijn handlanger kon doorgaan. Sluw als steeds liep hij zich gewoon meevoeren in het busspel.

Opvallend is ook dat de afvallers Lancelot steeds weer omschrijven als sympathiek, charmant, behulpzaam en lief. De woorden fel gedreven, eigenzinnig, mentaal fors en sterk vallen dan weer niet. Vorige week liet hij het miljoen fans van ‘De Mol’ de vraag zien of hij de mol is. Misschien wel. Een antwoord dat we dit keer met iets meer overtuiging uitspreken. Hij zorgt er bijvoorbeeld hoogstpersoonlijk voor dat de groepspot bij de lerarenproef 3.000 euro moet missen en zorgt er zeker niet voor dat bij het ultieme molspel die pot wordt aangedikt. Toch blijft het moeilijk in te schatten of hij nu al dan niet dubbelspel speelt. Volgende week misschien meer duidelijkheid.

Ruben Van Gompel (22), patissier, uit Nijlen: jong en enthousiast, en plots op rij 1

Volledig scherm Ruben. © Play4

Patissier Ruben drijft al sinds de start van ‘De Mol’ mee in de flow van het spel. Al kwam hij aan het einde van de zesde aflevering plots in het oog van de storm. Hij bestuurde het telegeleid voertuigje, dat plots crashte onder het achterwiel van de bus. En hij gaf de foute kleurcode zodat de bom ontplofte. Opvallend dat de anderen eerder Ruben geloofden dan Commy. Het zegt veel over deze Ruben die de voorbije afleveringen eerder onopvallend, maar wel heel resoluut zijn eigen koers volgde. Dat hij met één papierprop de eerste ‘fun factor’-proef de nek omwrong, wijten we eerder aan onhandigheid, dan aan bewuste sabotage. Al weet je natuurlijk nooit…

Toos (27), schrijnwerker, uit Zaventem: molgedrag lijkt hij niet te kennen

Als Toos de mol is, of als kandidaat graag wil mollen, dan hebben we dat in deze zesde aflevering toch niet gezien. Hij deed zijn ding bij de eerste proef, keek opvallend geconcentreerd naar de anderen bij de proef tegen de mol en kon als busbestuurder nauwelijks of niet iets aan het spel veranderen. De schrijnwerker uit Zaventem blijft zo de hoofdrol spelen in zijn eigen ‘Toos in Wonderland’, of laten we het gewoon ‘Toos in Mollenland’ noemen. Strategisch spelen? De concurrentie een voordeel gunnen? Kan en mag allemaal als Toos zelf maar dag na dag zijn droom verder mag beleven. Dat hij week na week blijft overleven toont echter aan dat hij beter en sterker in het spel zit dan velen denken.

Beste spelers

1. Comfort, de 32-jarige gynaecologe

2. Toos, de 27-jarige schrijnwerker

Hoogste Mol-gehalte

1. Lancelot, de 27-jarige vastgoedmakelaar

2. Ruben, de 22-jarige patissier

Gesneuveld

Matteo ‘Steve’ Simoni, 35 jaar, acteur

Samyra Ouahyani, 26 jaar, advocaat, uit Zaventem

Conny Van den Brande, 58 jaar, lector wiskunde uit Bonheiden

Leïla, 34 jaar, antropoloog, uit Bambrugge.

Lieselot Devos, 32 jaar, slagersvrouw, uit Rollegem-Kapelle

Thomas Vandendriessche, 42 jaar, leerkracht, uit Kortrijk

In de pot

Voor de groep: 17.320 euro ( 0 op 3.000 euro bij ‘Lancelot geeft les’, 500 op 9.000 euro bij ‘kaarten tegen de mol’ en 0 op 5.000 euro bij ‘de bus’.)

Verloren: 64.280 euro

Totaal: 81.600 euro

KIJK OOK. Gilles De Coster verklapt hoe hij zich voorbereidt op ‘De Mol’:

