Onze man over ‘De bachelor': “Voor z'n mislukte imagocampagne is Fabrizio zelf verantwoordelijk”

TVFabrizio Tzinaridis (30) heeft woensdagavond z’n finale roos geschonken aan de Nederlandse sportcoach Madieke (29). De Limburger probeerde in ‘De bachelor’ wekenlang een andere, meer kwetsbare kant te laten zien, maar dat plan mislukte toen bleek dat hij drie verschillende kandidates wel heel intiem had leren kennen. De tattookoning slaagt er zo maar niet in om dat ‘Temptation Island’-imago van zich af te schudden. Al heeft dat volgens onze man niet enkel met z’n prestaties tussen de lakens te maken.

Wekenlang deed hij z'n uiterste best om z'n nieuwe ik aan de wereld te tonen. Een gevoelige jongen met het hart op de juiste plaats. Een gepassioneerd pianospeler. Een man met zelfkennis die tijdens meditatiesessies reflecteert over z’n woorden en daden. Een potige kerel die van aanpakken weet en om 5 uur opstaat, klaar om elke uitdaging en dat weerbarstige kapsel zelfverzekerd te tackelen. Helaas zal het gros van de Vlamingen zich Fabrizio Tzinaridis ook na z’n avontuur in ‘De bachelor’ nog steeds herinneren als een womanizer die vooral aan seks denkt.

Veel vrouwelijke aandacht

Voor die mislukte imagocampagne is de vrijgezel natuurlijk in eerste instantie zelf verantwoordelijk. De bal ging aan het rollen toen hij vorige week opbiechtte dat hij met liefst drie kandidates tussen de lakens was gedoken. Op Instagram noemde ‘de kleurplaat’ het een “uit de context getrokken fragment”, maar ook in de slotaflevering van woensdagavond gooide hij extra olie op het vuur. “Vrijen is een must voor me”, klonk het stellig. “Het helpt me om uit te zoeken wie het best bij me past. Wil je me dat kwalijk nemen? Be my guest.” Toen finaliste Madieke al bij al positief reageerde op z'n erg intieme kennismaking met de andere dames, kreeg ze dan ook een streepje voor en uiteindelijk zelfs de laatste roos: “Zo toont ze dat ze kan omgaan met de vele aandacht die ik van andere vrouwen krijg in het dagelijkse leven.”

Quote De dames mochten weinig kritiek uiten. Toen Phaedra wat lacherig reageerde op Fabrizio’s droom om te acteren in Hollywood, gedroeg hij zich als een kind dat geen snoepje krijgt na het eten.

‘t Zijn vooral die egocentrische uitspraken - en niet zozeer dat hoge libido - die het imago van Tzinaridis weinig goed doen. Met ostentatief opscheppen over je eigen succes zal je nooit veel harten veroveren, ook niet bij de doorsnee tv-kijker. Bovendien werd tijdens het programma al snel duidelijk dat Fabri met twee maten en gewichten werkt. Hij mag alles, de dames moeten volgen. Hij moet aanbeden worden, en niet omgekeerd. “Zonde dat niet alle dames met me komen praten. Wat een gemiste kans”, zuchtte hij tijdens een boottripje. “Ik ben benieuwd wie dit gaat winnen”, liet hij zich daarna verscheidene keren ontvallen, alsof hij een glimmende trofee was waar iedereen mee wou pronken.

Toxisch

Bovendien mochten de dames weinig kritiek uiten. Toen Phaedra wat lacherig reageerde op z’n droom om te acteren in Hollywood, gedroeg hij zich als een kind dat geen snoepje krijgt na het eten. “Ze neemt m’n passie niet serieus”, zei hij beteuterd. Daarna zette hij haar aan de kant omdat “het succes haar naar het hoofd was gestegen”. Later snapte hij evenmin dat de sfeer bij de vrouwen onder nul was gezakt omdat hij vier verschillende kandidates had binnengedaan. Phaedra kreeg stante pede herinneringen aan toxische relaties uit het verleden en besloot de eer aan zichzelf te houden en uit het programma te stappen, zonder twijfel het beste moment uit de hele show.

Begrijp ons niet verkeerd: dat Tzinaridis met meerdere vrouwen in bed is gedoken, is uiteraard z’n goed recht. We moeten ook niet te preuts doen en een klik tussen de lakens is inderdaad even belangrijk als die aan de keukentafel. Maar als je verwoed je best probeert te doen om van dat imago van ‘Temptation’-bink af te raken, is het natuurlijk niet de beste zet. Zelfs Goedele Liekens - wiens rol in ‘De bachelor’ trouwens nooit helemaal duidelijk werd - maakte er meermaals grapjes over. “Die keer in bad zat je er wel in hé. Alé, niet letterlijk natuurlijk”, glimlachte ze bij de beschrijving van een date met Madieke. Niemand had vreemd opgekeken als de seksuologe nadien had opgebiecht dat ook zij ‘de bachelor’ wat intiemer had leren kennen.

Liefde was van korte duur

Aan het einde van de rit koos de tattookoning dus voor de meest optimistische en betrouwbare dame van de hoop: de Nederlandse Madieke. Al durfde zij zich toch kritisch uitlaten toen ze de laatste roos kreeg. “Je hebt met verschillende kandidates seks gehad en daar moeten we eens goed over praten”, klonk het vastberaden. Of dat gesprek er is gekomen, is niet duidelijk, maar de liefde tussen de twee bleef alvast niet duren. Fabrizio gaat intussen weer als single man door het leven. De harde commentaar in België en de kritiek in de pers is hij intussen kotsbeu en daarom wil hij voor de volle 100 procent voor z'n droom gaan: die carrière in Hollywood. Z’n vertolking van ‘brave en zelfbewuste bondgenoot voor het leven’ is de voorbije weken alvast weinig geloofwaardig bevonden.

