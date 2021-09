Onweer op komst? Vlei je in de zetel voor deze nieuwe streamingtoppers

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met een reboot van het populaire ‘Doogie Howser, M.D.’ getiteld ‘Doogie Kamealoha’ (Disney+), een flinke portie wielernostalgie in ‘Regenboog’ (Streamz) en het bloedstollende laatste seizoen van ‘Lucifer’ (Netflix). Dit is onze streaming top 5!

1. ‘Doogie Kamealoha’ - Verfrissende reboot (Disney+)

Het komische coming of age drama ‘Doogie Kamealoha’ is een reboot van de populaire reeks ‘Doogie Howser, M.D.’ met Neil Patrick Harris in de hoofdrol. In deze grappige serie neemt de zeventienjarige ​​Peyton Elizabeth Lee de fakkel over. De jonge actrice kruipt in de huid van Lahela ‘Doogie’ Kamealoha, een wonderkind van zestien aan het begin van een indrukwekkende medische carrière. Haar drukke job als dokter probeert ze te combineren met het rijkelijk gevulde tienerleven: pyjamafeestjes met vriendinnen, dates met knappe jongens en ruzie met haar familie. Haar moeder, Dr. Clara Hannon, werkt in het ziekenhuis als haar supervisor en maakt de dingen er niet gemakkelijker op. Ook haar liefhebbende vader Benny, broers Kai en Brian Patrick, vrienden en collega’s helpen haar een weg te banen door de jungle der tienerjaren.

‘Doogie Kamealoha’ - nu te zien op Disney+

2. ‘Regenboog’ - Wielernostalgie (Streamz)

Op zondag 26 september verschijnt Wout van Aert in Antwerpen als favoriet aan de start van het WK wielrennen. Naar aanleiding van deze hoogmis komt Streamz met de negendelige docureeks ‘Regenboog’ van Ludwig Bollaerts, een eigenzinnige ­reconstructie van alle wereldkampioenschappen wielrennen die ooit in ons land zijn georganiseerd. In drie thema’s, met telkens drie afleveringen, fiets je mee door de geschiedenis van de WK’s in België.

Benieuwd hoe de voorgangers van Wout van Aert het ervan afbrachten? Bekijk ‘Regenboog’ nu op Streamz

3. ‘Lucifer - seizoen 6' - Laatste uitje (Netflix)

​​Aan alle mooie liedjes komt een einde. Ook aan de avonturen van de duivel op aarde in ‘Lucifer’. Met het zesde en laatste seizoen is de tijd van rustig bijklussen voor de politie van Los Angeles voorbij. Lucifer is namelijk de gedoodverfde opvolger om in de voetsporen van zijn vader te treden als, tja, God. En dat is iets waar niet iedereen zomaar mee akkoord wil gaan. Verwacht dus een explosief en wild slotakkoord van een zeer fijne reeks.

‘Lucifer - seizoen 6' - nu te zien op Netflix

4. ‘Blood Brothers: Malcolm X & Muhammad Ali’ - Historisch duo (Netflix)

Gedurende drie cruciale jaren vormden moslimleider Malcolm X en bokslegende Muhammad Ali, twee van de meest iconische figuren van de 20ste eeuw, een vriendschap die niet alleen hun levens maar de hele wereld zou veranderen. De nieuwe Netflix-docu ‘Blood Brothers’ doet de complexe relatie, die uiteindelijk zou sneuvelen door een conflict over het ­leiderschap binnen de Nation of Islam, uit de doeken.

‘Blood Brothers: Malcolm X & Muhammed Ali’ - nu te zien op Netflix

5. ‘The New Mutants’ - Mutantenhorror (Disney+)

De kans is groot dat de bioscooprelease van deze film volledig aan je voorbij is gegaan. ‘The New Mutants’ vond immers een jaar terug zijn weg naar het grote scherm in België, vooral voor lege zalen. Een gemiste kans voor de fans, want deze horrorvariant van de ‘X-Men’-franchise, waarin enkele tieners hun krachten ontdekken in een mysterieus ziekenhuis, blijft bewust zo ver mogelijk weg van de clichés van zijn voorgangers.

‘The New Mutants’ - nu te zien op Disney+

