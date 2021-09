Onverwachte wending in telenovelle ‘Lisa’: zal Jonas de aanrijding overleven?

Spaargids.be Bieden onder 'gesloten omslag' of via openbare verkoop: waar liggen de addertjes onder het gras?

15 september Huizen gaan vaak van de hand via verkoop onder gesloten omslag of openbare verkoop. Hoewel het allebei om een biedproces gaat, verschillen ze sterk van elkaar. Spaargids.be legt uit waar je best op let.