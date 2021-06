Onverwachte wending in telenovelle ‘Lisa’: Gert pleegt een moord

TVDe bom is ontploft in ‘Lisa’. In de aflevering van donderdagavond werd Mark (Lucas Van den Eynde) tijdens een ruzie met Dorine (Hilde Heijnen) de kop ingeslagen door Gert (Bert Verbeke). De VTM-telenovelle vertrekt pas op 1 juli met vakantie, maar brengt nu duidelijk alles al in stelling om er eerst nog een pittige finaleweek van te maken en er vervolgens met een knal uit te gaan.

Woensdag was het nog feest in ‘Lisa’ met de uitreiking van de Hotspot-award voor de beste marketeer. De trofee werd ten onrechte binnengerijfd door Massa, het bedrijf dat tegenwoordig gerund wordt door Dorine (Hilde Heijen) en haar zoon Gert (Bert Verbeke). Hun ingezonden en winnende campagne hadden ze immers brutaal gepikt van hun concurrenten Mark (Lucas Van den Eynde) en Jonas (Oscar Willems), die in een niet zo ver verleden nog samen met hen een gezin vormden. Op donderdag kwam het daags na de uitreiking tot een bitsige confrontatie tussen de twee exen. Dorine treiterde Mark zo erg, dat die haar moegetergd tegen de muur duwde. Net op dat moment passeerde hun zoon Gert met de Hotspot-trofee nog in zijn handen. Die sloeg zijn vader met de award neer.

Dubbelafleveringen

Wie de tv-gids leest, weet al dat de slag fataal is en dat Dorine en haar zoon Gert nu dus plots met een lijk zitten. Hoe gaan ze dat oplossen? Bovendien weet de kijker dat er een stille getuige is van het drama: Katja (Anouck Luyten), de halfzus van Lisa (Tinne Oltmans). Zij zag het incident toevallig door de intercom in het appartement van Jonas. Gezien haar valse karakter zal ze daar ongetwijfeld munt uit willen slaan. En hoe zal Jonas reageren op het plotse afscheid van zijn vader?

‘Lisa’ schakelt met deze nieuwe plot duidelijk een versnelling hoger. Dat belooft voor volgende week, want vanaf maandag staan er enkel dubbelafleveringen op stapel. En op donderdag 1 juli sluit een XXL-aflevering van bijna anderhalf uur het eerste seizoen af. Met zoveel zendtijd op komst, staat er duidelijk nog veel te gebeuren. Dat is ongetwijfeld erg welkom voor de soapfans aangezien ‘Thuis’ al twee weken geleden van het scherm verdween en ‘Familie’ deze week toe is aan de seizoensfinale.

