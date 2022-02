Onverwachte wending in ‘Big Brother’: experiment duurt minder lang

Vorig jaar duurde de beproeving voor de bewoners van ‘Big Brother’ exact honderd dagen. De nieuwe lichting deelnemers ging er dan ook van uit dat ook zij - als ze van begin tot einde konden blijven - honderd dagen van hun vrijheid werden beroofd. Niet dus. Zo beslisten de programmamakers om het spel - zonder dat de bewoners dit weten - in te korten. “Tijdens de eerste editie duurde het experiment inderdaad honderd dagen”, klinkt het bij SBS. “Dat zoiets ook dit jaar het geval zou zijn, werd nooit gecommuniceerd. Big Brother is dit seizoen onvoorspelbaarder dan ooit. Bijgevolg zal hij ook de bewoners verrassen met de lengte van het experiment. De grote finale is op 26 maart, maar dat weten de bewoners nog niet. Deze nieuwe informatie zal de bewoners ongetwijfeld verrassen. Beeld je eens in hoeveel strategieën er sneuvelen, van zodra ze in het huis weten dat de finale eerder zal vallen?”