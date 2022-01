Ontspannen prins Laurent geeft interview aan PlattelandsTV: “Ik hoop dat ik de kans krijg om mijn werk weer in handen te nemen”

TV George R.R. Martin is fan van ‘Game of Thro­nes’-pre­quel ‘House of the Dragon’

De langverwachte ‘Game of Thrones’-prequel ‘House of the Dragon’ komt er pas volgend jaar aan, maar de reeks heeft ondertussen wel al goedkeuring gekregen van een wel erg belangrijke kijker. George R.R. Martin (73), auteur van de boeken, heeft laten weten dat hij fan is van de serie.

31 december