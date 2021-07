Ontspan dit weekend met de beste nieuwkomers uit streamingland

Wekelijks schuimt onze redactie de verschillende streamingplatformen af, op zoek naar de beste vijf nieuwe films en series voor het weekend. Deze week vullen we onze Kijkgids aan met een reboot van het iconische ‘Gossip Girl’ (Streamz), de beklijvende true crime-reeks ‘Elize Matsunaga: Once Upon a Crime’ (Netflix) en animatieplezier voor jong en oud met ‘Monsters aan het Werk’ (Disney+). Dit is onze streaming top vijf!

1. ‘Gossip Girl’ - Iconische reboot (Streamz)

Het iconische ‘Gossip Girl’ is zonder twijfel een van de beste tienerdrama’s ooit gemaakt. Het is dan ook heuglijk nieuws dat de makers met een reboot komen. De populaire cast met Blake Lively als Serena van der Woodsen en Leighton Meester als Blair Waldorf moet u evenwel niet verwachten. In deze versie staat een gloednieuwe reeks acteurs en actrices klaar, waaronder Emily Alyn Lind. Acht jaar nadat de meest gelezen blog van de Upper East Side werd opgedoekt, valt een nieuwe generatie tieners ten prooi aan de sociale controle van ‘Gossip Girl’. De serie toont hoe sociale media en New York door de jaren heen veranderd zijn. Voor de bekende vertelstem - ‘And who am I? That’s a secret I’ll never tell. You know you love me... XOXO, Gossip Girl’ - keert ­Kristen Bell uit de originele productie terug. Voor de nieuwe cast hielden de makers rekening met meer diversiteit. Waar de originele cast vooral blank en hetero was, zijn er nu verschillende acteurs en actrices van kleur en ook de LGBTQ+-community krijgt een meer prominente plek.

Na acht jaar eindelijk weer daar: Bekijk‘Gossip Girl (reboot) hier op Streamz

2. ‘Elize Matsunaga: Once Upon a Crime’ - Gruwelijke moord (Netflix)

Tijdens Netflix’ nieuwste misdaaddocumentaire blijf je gegarandeerd van begin tot eind aan je stoel gekluisterd. De true crime-reeks gaat over een van de meest beruchte misdaden van Brazilië: Elize Matsunaga vermoordde in 2012 haar rijke echtgenoot. Een ruzie over overspel deed bij Elize de stoppen doorslaan, waarna ze hem doodschoot en in stukken hakte. De docuserie bevat onder meer het eerste interview van Matsunaga, waarin ze de gruwelijke feiten bekent.

‘Elize Matsunaga: Once Upon a Crime’ - vanaf 8 juli op Netflix

3. ‘Expecting Amy’ - Eerlijk en ongefilterd (Streamz)

De Amerikaanse Amy Schumer groeide uit tot een van de meest unieke komische stemmen van onze tijd. In deze ongefilterde documentairereeks volgen we de stand-upcomedian tijdens haar loodzware zwangerschap. In de tussentijd bereidt ze zich voor op haar laatste stand-upspecial. In de docu neemt Schumer geen blad voor de mond. Van de hospitalisaties tot momenten thuis met haar gezin en optredens op het podium: een eerlijke weergave van Schumers leven.

Nood aan een portie humor en zelfrelativering? De openhartige docu ‘Expecting AmTy' is nu te zien op Streamz

4. ‘Monsters aan het Werk’ - Grappige monsters (Disney+)

Met de start van de zomervakantie komt Disney+ met een nieuwe Original-serie. ‘Monsters aan het Werk’ volgt Tylor, een enthousiast jong monster dat als primus afstudeerde aan de Monsters Universiteit. Hij heeft er altijd van gedroomd om een ‘schrikker’ te worden en iedereen de stuipen op het lijf te jagen, maar tot zijn verbazing is bang zijn uit de mode en moet hij er alles aan doen om een grappenmaker te worden.

‘Monsters aan het Werk’ - vanaf 7 juli op Disney+

5. ‘The Simpsons: The Good, The Bart and the Loki’ - Simpsons als superhelden (Disney+)

The Simpsons krijgen een eigen kortfilm in Marvel-thema. De nieuwe reeks heet ‘The Simpsons: The Good, The Bart and The Loki’ en is nu te zien op Disney+. Eerder kregen The Simpsons al een kortfilm in Star Wars-thema, maar nu trekken de personages dus hun superheldenpakken aan. Zoals de titel al verklapt, zal ook Loki opduiken in de serie, waarin hij een team vormt met Bart Simpson. Tom Hiddleston keert terug als de stem van de God van het Onheil

‘The Simpsons: The Good, The Bart and the Loki' - vanaf 7 juli op Disney+

