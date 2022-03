Ontsnapte slang zorgt voor heibel in ‘Vrederechters’

TV GEZIEN? ‘I Can See Your Voice’: “De zoveelste show waarin bekende koppen eindeloos tegen elkaar op kwetteren”

In ‘I Can See Your Voice’ gooien zeven mysterieuze performers hun (valse) stem in de strijd. Aan het kijkersduo en een vijfkoppig BV-panel om te achterhalen: wie zingt echt, en wie zingt slecht? Het format is net zoals ‘The Masked Singer’ van Zuid-Koreaanse makelij, maar de kans is eerder klein dat dit spelletje even populair wordt. “Zelfs Ingeborg vertoefde in nog hogere sferen dan gewoonlijk.”

27 maart