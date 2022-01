Ontmaskering van Radijsje blijkt nog komischer dan zijn optredens: dit was ‘The Masked Singer’

Vorige week moest Roos alias Yanina Wickmayer ‘The Masked Singer’ verlaten, maar tijdens deze aflevering kregen we er alweer een nieuw figuurtje bij. Flamme Fatale deed vanavond haar intrede in ‘The Masked Singer’. Flamme Fatale is vurig, speels en verleidelijk. Ze brandt van verlangen om aan de show te beginnen. Maar wie is Flamme Fatale echt? Daar komen we de komende weken hopelijk achter!

Maar uiteraard is het in deze afvalrace toch vooral de bedoeling dat er maskers afgenomen worden, in plaats van bijkomen. Deze week was het de beurt aan Radijsje. Het was niet écht een verrassing, want de speurders én de kijkers hadden al een sterk vermoeden, maar filmmaker Erik Van Looy kwam aan het einde van de aflevering tevoorschijn. “Ik dacht, als ik veel beweeg, gaan ze niet denken dat ik Erik Van Looy ben!”