Onthullende docuserie ‘Crossroads’ van André Hazes over verslavingen nu ook op Vlaamse tv

In ‘Crossroads’ vertelt André Hazes openhartig over hoe hij verslaafd werd aan drank en drugs. De druk om de grote schoenen van zijn vader te vullen werd hem te veel. Hij genoot wel van de aandacht maar feestte erop los, net zoals zijn vader. “Mijn vader dronk bier tot hij omviel. Ik dronk ook heel veel, maar ik bleef overeind omdat ik coke gebruikte. Sinds mijn vijftiende ben ik eigenlijk nooit nuchter geweest”, bekent hij. Zijn moeder Rachel komt ook aan het woord. “Eigenlijk heeft Andreetje, van jongs af aan, een verslaving gehad. André kan niets half. Vroeger was hij verslaafd aan Playstation spelen, dat deed hij dan urenlang. Hetzelfde verhaal met dat sporten: hij moet elke dag naar de fitness.” De docuserie toont hoe Hazes uiteindelijk voor zichzelf en zijn herstel kiest. Een moeizaam afkickproces, maar intussen is hij reeds twintig maanden nuchter.

In de laatste aflevering lijkt een verzoening met Monique Westenberg, de moeder van zijn zoon, niet aan de orde. Westenberg vertelt hoe Hazes privé en werk niet gescheiden kon houden en hoe hij veranderde door het succes. De breuk en de kritiek die daarop volgde, deed haar veel pijn. Hazes bleef altijd vol liefde en lof over Monique praten, maar zijn ex twijfelde. “Zou je nu aan mij vragen: ‘Wil je weer een relatie met deze man?’, dan zeg ik ‘nee’, want ik zou het niet eens kunnen. Ik gun het Dré ook zo, maar ik ben ook veel te bang”, aldus Monique.

Verzoening

Maar echte liefde overwint alles… “Monique en ik? Wij samen. Dat is perfect”, vertelde Hazes vorige maand. “En ook daar ben ik dankbaar voor. Want hoe een erge klootzak ik ooit ook was, zij heeft altijd het belang van onze band als ‘moeder en vader’ voor ons kind vooropgesteld. Mijn nieuwe huis is weldra klaar, dus ik verhuis binnenkort, maar ik verblijf wel een paar dagen per week bij hen. En dat gaan we blijven doen. We hebben een perfect evenwicht gevonden en dat werkt prima. Wanneer ik bij hen ben, breng ik ook Dreetje naar school of doen we leuke dingen.” Het koppel bracht met hun zoontje Dré (6) recent een gezellige vakantie door in Amerika. Hazes wordt momenteel gevolgd door een Amerikaanse cameraploeg voor een nieuwe documentaire in de Verenigde Staten.