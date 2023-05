Ongeziene ruzie met ex-‘Robinson’ Björn op ‘Million Dollar Island’: “Raak me niet aan of ik sla op je kankerbek!”

“Ik ga naaien vriendje. Ik naai je onderste - fucking - boven.” Toen hij twintig jaar geleden deelnam aan ‘Expeditie Robinson’ was Björn Lemeire (55) door zijn vrouwonvriendelijke uitspraken al niet de populairste en ook op ‘Million Dollar Island’ heeft de stugge West-Vlaming het niet onder de markt. Toen hij aankwam op het eiland hield Björn namelijk het enige voedsel dat voor handen was - een mandje eieren - voor zich en zijn team en wanneer de andere eilandgenoten daar achter komen moet hij het ontgelden.

Deelnemers Cindy, Shani, Jerico en Orlando roepen de truckchauffeur bij zich en kunnen zich amper bedwingen hem op zijn gezicht te slaan. “Waar is alles dat je hebt gepikt?”, krijst kooivechtster Cindy (bekend van haar docureeks ‘Battlecat’, red.) op een paar centimeter van zijn gezicht. Haar neus raakt die van Björn net niet, haar handen houdt ze - alsof ze zichzelf wil bedwingen - op haar rug geklemd. De vier deelnemers vliegen op Bjorn af, maar die blijft ijzig kalm verder wandelen, net niet deelnemer Jerico aanrakend. “Raak hem niet aan of - ik zweer het u - ik sla op je kankerbak. Fucking mongool!”, schreeuwt Shani.

In ‘Million Dollar Island’ starten honderd deelnemers met als doel als enige over te blijven. Na vier afleveringen schieten er door opgaven nog zo’n zeventig van over. Iedere deelnemer start met een polsbandje van 10.000 euro, het is zaak er zo veel mogelijk te verzamelen van andere deelnemers die afvallen. De persoon die als laatste overblijft, krijgt het bedrag dat hij op dat moment rond zijn pols heeft.