Ongezien: wordt er voor het eerst een roos geweigerd in ‘De Bachelor’?

“Ik snap niet hoe we tot hier zijn kunnen komen, op deze manier”, aldus Fabrizio. “Ik heb er lang over nagedacht, en ik hoop dat ik een andere kant van je mag zien.” De roos gaat uiteindelijk naar Phaedra, met wie hij de laatste tijd een ingewikkelde relatie heeft. “Ik ben erg geschrokken van je woorden”, aldus de blondine. “Het is echt binnengekomen. Ik ben behoorlijk geschrokken.” Al die tijd neemt ze de roos niet in ontvangst. Wil ze hem niet of krijgt Fabrizio toch nog een kans om de relatie te herstellen?