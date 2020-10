Ongeoefende deelnemers in benauwende kostuums: coaches ‘The Masked Singer’ hebben zware taak

Confedera­tie Bouw boos op de Plan­ckaerts: “Ze zondigen tegen zowat alle veilig­heids­re­gels”

22 oktober ‘Château Planckaert’ is met meer dan een miljoen kijkers een van de populairste tv-programma’s van het moment, maar valt toch niet bij iedereen in de smaak. De bekende familie knapt een vervallen kasteel in Frankrijk op, maar zondigt volgens de Confederatie Bouw tegen zowat alle veiligheidsregels in de bouw. “Eddy en co zijn niet ‘goe bezig’, ook al zongen ze ooit van wel”, klinkt het. Om het belang van veiligheid in de bouw te benadrukken, heeft de Confederatie Bouw al anderhalf jaar de campagne www.safetymypriority.be lopen. Ondertussen heeft de familie ook gereageerd op de heisa. “Dit is niet onze eerste renovatie.”