Ongelofelijke waargebeurde verhalen: dit zie je deze week op Netflix, Disney+ en Streamz

STREAMZ

Billions is een drama over de politieke en juridische problemen die komen kijken in de financiële wereld van New York. De sluwe advocaat Chuck Rhoades en de briljante en ambitieuze hedgefondseigenaar Bobby ‘Axe’ Axelrod gaan de strijd met elkaar aan. De inzet gaat om miljarden en beiden zullen al hun macht en netwerken moeten inschakelen om als winnaar de eindstreep te halen.

Colin Firth en Toni Collette kruipen in de huid van een koppel dat in een nachtmerrie belandt in The Staircase. De HBO Max-miniserie vertelt het waargebeurde verhaal van Kathleen Peterson die in 2001 door haar man Michael dood werd gemeld nadat ze van de trap was gevallen. Al snel werd Michael aangewezen als schuldige, wat leidde tot een rechtszaak die krantenkoppen haalde en geheimen onthulde over de relatie van de twee.

Diane Sherman is een vrouw die haar gehandicapte dochter Chloe zelfstandig heeft opgevoed. Echter heeft ze ervoor gezorgd dat haar dochter in totaal isolement is opgevoed en daarbij volledig afgesloten was van de buitenwereld. Vervolgens komt Chloe tot de ontdekking dat haar moeder een duister geheim voor haar verborgen heeft.

‘Barb and Star go to Vista Del Mar’ - vanaf 4 mei op Streamz+

De beste vriendinnen Barb en Star besluiten voor het eerst in hun leven hun kleine stadje in het Midwesten te verlaten. Op zoek naar het avontuur van hun leven doen ze hun intrede in Vista del Mar, Florida. Daar raken ze vervolgens onbedoeld betrokken bij een kwaadaardige samenzwering om iedereen in de stad te vermoorden.

‘The Hidden Life of Trees’ - vanaf 4 mei op Streamz+

Boswachter en bestsellerauteur Peter Wohlleben geeft een kijkje in de verborgen wereld van de bossen. Heel de wereld praat over het milieu, maar toch lukt het vaak niet om naar de natuur zelf te luisteren. Het is voor Wohlleben inmiddels een missie geworden om dit te veranderen. Met zijn non-fictie bestseller ‘Het Verborgen Leven van Bomen’, die inmiddels in meer dan veertig landen is verschenen, laat Wohlleben de verborgen wereld van de bossen zien, het zogenaamde ‘Wood Wide Web’ van bomen die met elkaar communiceren.

NETFLIX

‘Clark’ - vanaf 5 mei op Netflix

De Netflixreeks ‘Clark’ vertelt het waargebeurde en onwaarschijnlijke verhaal van Clark Olofsson, de controversiële crimineel op wiens daden de term ‘Stockholm Syndroom’ gebaseerd is. De reeks duikt diep in zijn leugens, maar onthult ook zijn waarheden.

‘Blood Sisters’ - vanaf 5 mei op Netflix

Verbonden door een gevaarlijk geheim, zien beste vriendinnen Sarah en Kemi zich verplicht om te vluchten, nadat een rijke bruidegom op verdachte wijze verdwijnt van zijn verlovingsfeestje. Om één of andere reden zijn de ogen meteen op de twee dames gericht.

‘The Sound of Magic’ - vanaf 6 mei op Netflix

Een depressieve tiener loopt weg van huis en vindt z’n weg naar een verlaten pretpark. Daar loopt hij de enige overgebleven bewoner tegen het lijf: een goochelaar die er zijn job van maar om zorgen te doen verdwijnen en hoop te doen verschijnen voor zijn nieuwe vriend.

DISNEY+

‘The Reason I Jump’ - vanaf 6 mei op Disney+

Deze nieuwe Disney+-documentaire brengt de zeer diverse ervaringen en emoties van vijf jonge mensen die kampen met een autismespectrumstoornis in beeld. De film werd gebaseerd op de bestseller-autobiografie van Naoki Higashida.

‘Soul of a Nation: Screen Queens Rising (Special)’ - vanaf 6 mei op Disney+

Het Amerikaanse programma ‘Soul of a Nation’ houdt een vergrootglas boven zwarte actrices, een groep artiesten die historisch gezien jammer genoeg maar al te vaak op de achtergrond gehouden werd. De laatste jaren zijn ze echter aan een heuse opmars begonnen, regelrecht naar de top van de entertainmentcultuur.

