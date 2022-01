Onervaren actrice Carmen Lauwers is nieuwkomer in ‘Dertigers’: “Na eerste kus was onwennigheid zo voorbij”

Het begrip 'nieuwe gezichten' mag je in 'Dertigers' heel letterlijk nemen. Want net zoals haar collega's dat aan het begin van seizoen één waren, is ook nieuwkomer Carmen Lauwers een onbeschreven acteerblad. Haar rol in de razend populaire reeks is voor de Antwerpse haar allereerste kennismaking met het televisiewereldje. “Het is mijn eerste echte acteeropdracht”, knikt de brunette. “Voordien heb ik wel in verschillende videoclips en reclamespots gespeeld, maar een gesproken rol in een reeks had ik nog nooit. Ruben Francq (die verpleger Nick speelt, red.) gaf me de tip voor de auditie. Dankzij hem heb ik de sprong gewaagd.”