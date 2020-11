Ondanks de nieuwe lockdown: opnames ‘Thuis’ en ‘Familie’ gaan dit keer gewoon door

TV Valerie De Booser werd achter­volgd door voetballer die haar wilde verleiden: “Hij gaf niet op, mijn mama is zelfs naar buiten moeten komen”

10 november In ‘Latem Leven’ geeft Valerie De Booser - samen met tabakshandelaar Patrick Goossens, schrijver Oscar van den Boogaard, schoenenontwerpster Virginie Morobé en ex-voetballer en ondernemer David Damman en de Boxy-broers - een inkijk in haar leven. Dat is ook deze week niet anders: we komen te weten hoe Valerie ooit werd achtervolgd door een voetballer zie zijn zinnen op haar had gezet. “Ik woonde nog met mijn mama samen op een appartement in Nazareth in Gent”, klinkt het. “Ik reed naar huis en op de autostrade begon hij te toeteren, zot te doen en signalen te geven dat ik aan de kant moest gaan. Ik dacht ‘oh my god, wat een rare mens’.”