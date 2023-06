Ondanks de besparingen: VRT geeft twee nieuwe gezichten exclusiviteitscontract boven 300.000 euro

radio EXCLUSIEF. Hoe de grootste familie plots veel kleiner wordt: wat is er aan de hand met Radio 2? “Weg met de 65-plus­sers, zeggen de VRT-ba­zen”

In één jaar tijd is het marktaandeel van Radio 2 van 30 naar minder dan 25 procent gezakt. Historisch slecht. Wat is hier aan de hand? “Geen commentaar”, klinkt het bij alle Radio 2-medewerkers, maar onze mediajournalist kreeg verschillende bekende ex-medewerkers wél aan het praten. Hij kreeg al snel een eerlijke en erg scherpe analyse te horen over waar het juist fout loopt. Ze zien een sombere toekomst voor de zender: “Met de boerenkinkels die nu aan de knoppen zitten, mogen we ons nog aan een en ander verwachten.”