Ondanks crowdfunding van 125.000 euro: Harry en Jerina zullen hun pand uit ‘Huis Gemaakt’ toch niet kopen

TV BINNENKIJ­KEN. Renovaties in ‘Huis Gemaakt’ tot 450.000 euro waard: “Zelf kunnen we het ons niet permitte­ren”

26 mei De laatste lamp is aangedraaid, de laatste plint geschilderd en de stoep is netjes geveegd. De drie overgebleven koppels uit ‘Huis Gemaakt’ hebben zich de voorbije maanden uit de naad gewerkt om een vervallen krot om te bouwen tot een moderne gezinswoning en vanavond volgt ultieme bekroning: een gratis huis. Maar voor wie? Samen met de koppels bekijken we hun financiën, de voor- en na-foto’s en schatten we hun kansen in.