Omstreden tv-maker Cheeru Mampaey op zoek naar nieuw internetfenomeen: “Vlaamse influencer die Beyoncé kan uitdagen tot een dansje, daar droom ik van”

Showbits Eurosong-favoriete Chérine reageert op heisa rond televoting: “Gustaph is de winnaar. Punt.”

Het publiek heeft gestemd: Gustaph mag ons land vertegenwoordigen op het Eurovisiesongfestival in Liverpool. De keuze is een beetje omstreden: door technische problemen hebben sommige kijkers niet kunnen stemmen en ook The Starlings en Loredana reageerden achteraf teleurgesteld. Maar wat vindt Chérine van alle heisa. Zij was vooraf torenhoog favoriet, maar eindigde toch maar op de vierde plaats. Showbits zocht haar vandaag opnieuw op voor een eerste reactie. Bekijk hier het hele gesprek met Senne.

16 januari