"Omdat oude Nokia te pijnlijk zou zijn", dit zijn mini-gsm’s die via lichaamsholtes makkelijk gevangenis binnengeraken

TV Lynn Van Royen schittert in ‘Arcadia’, de reeks van één miljoen per aflevering: “Zo’n strenge wereld zou niets voor mij zijn”

Eén miljoen euro per aflevering en een absolute topcast. Zondag lanceert Eén ‘Arcadia’. Een serie over een dystopische maatschappij waarin onder meer alcohol verboden is. De glansrol is voor Lynn Van Royen. Uitgerekend uit Aalst. Ze lacht: “Noem hier gerust eender welke andere Vlaamse stad. Maar mijn wijntje nu en dan, zou ik niet kunnen missen.” De druivenranken evenmin. Want de succesvolle actrice schenkt haar verkouden kindjes huisgemaakte thijm-siroop, infuseert gepersonaliseerde bad-oliën en kijkt, na jaren studie, reikhalzend uit naar haar verrassende diploma net voor de zomer.